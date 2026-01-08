크로쓰, 온체인 게임 지표로 ‘TVO’ 제시…"실제 사용 기반 가치 측정”

온체인 게임 플랫폼 크로쓰(CROSS)는 게임체인에서의 경제 성과를 측정하는 지표로 ‘TVO(Total Value Onchain)’를 제시하고, 실제 이용 기반의 성장 흐름을 8일 공개했다.

크로쓰는 TVO를 ‘게임체인에서 발생하는 실제 경제 활동을 측정하는 지표’로 정의했다. 이는 기존 탈중앙화금융(디파이)에서 자본 예치 규모를 중심으로 활용되는 TVL과는 다른 방식으로 온체인 게임에 특화된 기준이 필요하다는 점을 강조했다.

이어서 “디파이 메커니즘이 아닌 게임을 위해 설계된 체인으로서, 예치 자본이 아닌 플레이와 지출, 이용자 참여를 통해 가치가 형성된다”고 밝혔다.

크로쓰 TVO 그래프(사진=넥써쓰 제공)

공개된 자료에 따르면 크로쓰의 TVO는 2025년 상반기 동안 약 2백만 달러 수준에서 완만한 흐름을 보이다가 하반기 들어 점진적인 증가세를 나타냈다. 특히 11월과 12월에는 온체인 자산 규모가 빠르게 확대되며 12월 기준 1천70만 달러에 도달했다.

크로쓰는 이 같은 수치를 두고 “단기 유입 자금이나 가격 변동이 아니라, 게임 이용 과정에서 실제로 생성된 자산이 온체인에 누적된 결과”라고 설명했다. 이어 “자본이 유휴 상태로 머무는 구조가 아닌, 사용을 통해 가치가 형성되는 단계로 진입한 것”이라고 덧붙였다.

넥써쓰 장현국 대표는 “디파이에서는 TVL이 핵심 지표라면 온체인 게임에서는 TVO가 생태계 전체의 성취와 규모를 보여주는 기준”이라며 “온체인에 존재하는 자산의 총가치는 메인넷의 경제적 성과를 가장 명확하게 나타낸다”고 말했다.

그는 “2025년 한 해 동안 TVO는 빠르고 의미 있게 성장했으며 이러한 흐름은 2026년에도 이어질 것”이라고 전망했다.