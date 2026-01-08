공기만으로 수면 모니터링…텐마인즈, CES서 'AI 슬립봇' 공개

[라스베이거스(미국)=신영빈 기자] "코골이 완화에서 출발했지만 숙면 전반을 관리하는 솔루션으로 확장하고 있습니다. 사용자가 의식하지 않아도 자연스럽게 수면의 질이 개선되는 경험을 제공하는 데 집중하고 있습니다."

장승웅 텐마인즈 대표는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 차세대 수면 관리 솔루션 'AI 슬립봇'을 소개했다. AI 슬립봇은 센서나 웨어러블 기기 없이 공기만으로 수면을 모니터링하고 개입하는 핵심 기술 'AI 에어'를 기반으로 한 비접촉 수면 인텔리전스 솔루션이다.

장승웅 텐마인즈 대표가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026 텐마인즈 부스에서 'AI 슬립봇'을 소개하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

AI 슬립봇은 베개라는 일상적인 수면 환경에서 자연스럽게 작동하도록 설계됐다. 사용자는 별도의 기기를 착용하거나 복잡한 설정 없이 평소처럼 잠을 자면 된다. 베개 내부의 공기 흐름과 압력 변화를 활용해 수면 중 호흡, 움직임, 코골이를 연속적으로 인식하고, AI가 필요한 순간에만 최소한의 공기압 개입을 수행하는 방식이다.

텐마인즈는 수면 중 각성이나 이질감을 최소화하는 데 초점을 맞췄다. 이를 위해 베개 내부에는 센서나 전자 장비를 배제하고 공기압 시스템만을 적용했다. 코골이 소리만을 인식해 꼭 필요한 순간에만 개입함으로써 사용자의 수면을 깨우지 않는 수준에서 숙면을 유도한다는 설명이다.

AI 슬립봇은 코골이 완화 기능과 함께 다층적인 수면 모니터링을 제공한다. 총 수면 시간, 코골이 발생 여부 및 빈도, 코골이 녹음 기록, 에어백 작동 내역, 코골이 완화율 비교, 굿잠점수, 수면 중 실내 온·습도, 뒤척임 및 수면 중 움직임 등을 종합적으로 분석한다.

텐마인즈가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서열린 CES 2026에서 'AI 슬립봇'을 공개했다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

텐마인즈는 단순히 수면 데이터를 기록하는 데 그치지 않고, 축적된 데이터를 건강 인사이트로 전환해 개인화된 수면 가이드를 제공하는 코칭 서비스로 확장하고 있다. 수면 상태를 이해하고 개선 방향을 제시하는 데 초점을 맞춘 구성이다.

제품은 체형과 수면 자세, 개인 선호도에 따라 두 가지 베개 타입으로 제공되며, 소프트웨어 커스터마이징을 통해 사용자 환경에 맞춘 설정이 가능하다.

사업 전략 측면에서 AI 슬립봇은 B2B 시장을 중심으로 전개될 예정이다. 텐마인즈는 건설 업계와의 협력을 통해 공동주택을 중심으로 한 공급을 검토하고 있다. 수면 환경을 주거 설계 단계에서부터 고려하는 흐름에 맞춰, AI 슬립봇을 주거 공간에 자연스럽게 내재화된 수면 관리 솔루션으로 확산시키겠다는 구상이다.

장 대표는 "수면은 주거 환경의 품질과 직결된 요소"라며 "건설사와 협력해 공동주택에 적용할 수 있는 수면 솔루션으로 발전시키는 것을 염두에 두고 있다"고 말했다.

AI 슬립봇은 향후 스마트홈과 연동되는 확장형 수면 관리 플랫폼으로 진화할 계획이다. 수면 중 수집되는 데이터를 기반으로 개인의 생활 리듬을 이해하고, 조명·온습도·가전 제어 등과 연동해 하루의 시작과 끝을 관리하는 커넥티드 라이프 솔루션으로 확장하는 방향이다.