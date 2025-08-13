"밤잠 설치는 여름, 꿀잠 부르는 3가지 방법"

입추가 지났지만 폭염과 열대야가 이어지며 깊은 잠을 이루기 어려운 여름밤이 계속되고 있다. 무더운 날씨와 높은 습도는 체온 조절을 방해해 숙면을 방해하고, 이는 피로 누적과 집중력 저하, 안전사고 위험까지 불러올 수 있다.

슬립테크 전문기업 텐마인즈는 여름철에도 숙면을 지킬 수 있도록 미지근한 샤워, 빛 차단, 데이터 기반 수면 관리 등 실천 가능한 3가지 방법을 제시했다.

텐마인즈가 제안하는 첫 번째 수면 관리 방법은 '취침 전 컨디셔닝'이다. 깊은 수면에 들기 위해서는 뇌와 몸의 중심 체온을 서서히 낮추는 것이 중요하다.

텐마인즈 AI 모션필로우

열대야로 체온 조절이 어려운 여름철에는 잠들기 전 37~38도의 미지근한 물로 가볍게 샤워하면 근육 이완과 함께 체온 하강을 돕는다. 에어컨 사용 시 온도를 과하게 낮추기보다는 제습 기능을 활용해 습도를 조절하는 것이 효과적이다.

다음으로 '최적의 수면 환경'을 조성해야 한다고 설명했다. 여름에는 일조 시간이 길어 각성 상태가 지속되며 수면 유도 호르몬인 멜라토닌 분비가 지연될 수 있다.

잠들기 2~3시간 전부터 암막 커튼, 수면 안대 등을 활용해 빛을 차단하고 수면을 유도하는 환경을 조성해야 한다. 라벤더나 캐모마일과 같은 아로마 향을 활용하면 완만한 이완에 도움이 된다.

마지막으로 '데이터 기반 수면장애 관리'도 권장된다. 수면문제를 객관적으로 파악하고 개인별 솔루션을 적용하는 것은 수면 효율을 높이는 지름길이다.

여름철에는 장시간 냉방으로 실내가 건조해지면 비강 점막이 자극돼 코골이나 수면무호흡증이 악화될 수 있다. 가습과 함께 인공지능(AI) 기반 코골이 완화 기기 등 슬립테크 솔루션을 활용해 앱으로 수면 데이터를 관리하는 것도 좋은 방법이다.

텐마인즈 관계자는 "잠들기 어려운 계절일수록 데이터와 슬립테크 제품의 역할이 커진다"며 "수면 관리 방법을 통해 국민 여러분이 남은 여름을 편안하고 건강하게 보내시기를 바란다”고 전했다.

텐마인즈는 AI 기반 혁신적인 코골이 완화 수면 가전 'AI 모션필로우'를 선보이고 있다. AI 모션필로우는 수면 중 코골이 소리만을 정교하게 감지한다. 베개 속 에어백을 미세하게 부풀려 코골이를 줄여주는 수면 가전이다. 내년 CES에서는 신규 라인업 'AI 슬립봇'을 공개한다.