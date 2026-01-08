국가유산청 "세운4구역 촬영, 일방적 불허 아냐…완전히 다른 행사 신청"

국가유산청(청장 허민)이 서울시가 주장한 "국가유산청, 세운4구역 경관 시뮬레이션 검증 불허" 내용에 대해 "일방적 불허가 아니다"라며 강하게 반박했다.

8일 국가유산청은 입장문을 통해 "서울시는 종묘 상월대 촬영을 국가유산청이 일방적으로 불허했다고 주장했으나, 이는 전혀 사실이 아니다"라며 "이번 불허 조치는 당초 신청한 내용과 완전히 다른 행사가 추진되는 것에 따른 부득이한 행정조치로, 일방적 불허가 아님을 명확히 밝힌다"고 전했다.

그러면서 "세운재개발사업과 관련한 중요사항은 국가유산청, 서울시, 문화체육관광부가 함께 지난해 구성한 공식 논의 채널인 사전 조정회의에서 상호간 협의할 사안"이라고 덧붙였다.

세운4지구고도측정위해도심에뜬풍선(사진=뉴스1)

서울시가 경관 시뮬레이션을 위한 촬영을 이미 국가유산청의 허가 아래 진행했다고도 설명했다.

국가유산청은 "서울시는 시뮬레이션 차이로 인한 혼란 해소를 위해 현장설명회를 개최한다고 주장하고 있다"면서도 "이미 국가유산청의 허가와 협조 하에 서울시와 SH도시주택개발공사 등 관계자 13명이 종묘 정전 앞에서 다양한 각도로 촬영을 한 바 있다"고 반박했다.

마지막으로 국가유산청은 "세계유산 종묘의 엄격한 보존 관리를 최우선으로 하되, 적법한 절차를 준수한 기관 간 협의에는 성실히 임하고 있다"며 "서울시는 이미 제출기한이 지난 유네스코 세계유산센터의 자료 제출요구에 조속히 회신하시기 바란다"고 지적했다.

한편, 종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후 신주를 모신 사당으로 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전과 함께 한국의 첫 세계유산에 오른 바 있다. 하지만 최근 서울시가 종묘 맞은편 세운4구역에 들어서는 건물 높이를 변경하는 내용을 고시하면서 문화유산 분야를 중심으로 종묘 경관을 훼손할 수 있다는 우려가 나오는 상황이다.