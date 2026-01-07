이노디스, 공공 AX 시장서 성과…제품 안정성 입증

이노디스가 공공 AI 전환(AX) 시장에서 제품 안정성을 입증했다.

이노디스는 지능형 검색·대화 솔루션 '시그모이드 AI'가 전국 20여 개 공공기관 정보시스템에 도입됐다고 7일 밝혔다.

시그모이드 AI에는 단순 키워드 검색을 넘어 문서의 맥락과 의미를 파악하는 '의미론적 검색' 기술이 적용됐다. 사용자는 복잡한 질문을 던져도 의도에 부합하는 정보를 찾을 수 있다. 자연어 기반 질의응답 기능도 갖췄다. 사용자가 일상적인 언어로 대화하듯 질문하면 시스템이 목적을 이해하고 필요한 자료를 분석해 구체적인 답변을 생성한다.

한국환경공단 자원순환마루에 도입된 시그모이드 AI. (사진=이노디스)

최신 버전인 시그모이드 AI V2.0은 생성형 AI 고질적 한계로 지적되는 환각 현상을 해결하기 위해 거대언어모델(LLM)과 검색증강생성(RAG)이 적용됐다. 이를 통해 기관이 보유한 문서와 데이터에 근거해 답변을 생성해 정보의 신뢰도를 극대화했다.

현재 시그모이드 AI는 굿소프트웨어(GS) 인증 1등급, 클라우드 서비스 보안 인증(CSAP)을 받았다. 한국환경공단 '자원순환마루', 서울특별시 '고립예방플랫폼' 등 20여 개 주요 공공기관 정보시스템에서 행정 효율화·시민 서비스 혁신에 활용되고 있다.

권영민 이노디스 대표는 "AX 시대 핵심은 기술 정확성과 데이터 보안"이라며 "시그모이드 AI는 급변하는 기술 환경 속에서도 흔들리지 않는 신뢰를 제공할 것"이라고 강조했다.