챗GPT 독주 끝났나…제미나이에 밀려 트래픽 22% 급락

인도의 IT 매체 digit이 6일(현지 시각) 보도한 내용에 따르면, 오픈AI 의 챗GPT가 구글이 제미나이 3 프로 모델을 선보인 이후 AI 경쟁에서 압박을 받고 있다. 최근 웹 트래픽 데이터는 지난 며칠간 사용자 방문이 급격히 감소했음을 시사했다. 분석 기업 시밀러웹(SimilarWeb)의 수치에 따르면, 챗GPT의 7일 평균 트래픽은 지난 6주 동안 약 22% 감소한 것으로 나타났다.

미국의 벤처 캐피털 회사 멘로 벤처스(Menlo Ventures)의 디디 다스(Deedy Das)가 자신의 X에 공개한 데이터를 보면, 챗GPT의 평균 방문자 수는 이 기간 동안 약 2억 300만 명에서 거의 1억 5,800만 명으로 줄어들었다.

이러한 감소는 온라인 활동이 둔화하는 시기인 연휴 기간과 겹쳤지만, 경쟁 플랫폼들이 비슷한 감소세를 보이지 않았기 때문에 주목을 받았다. 다스는 또한 현재 챗GPT의 가장 큰 소비자 대상 경쟁자인 구글 제미나이가 같은 기간 동안 안정적인 트래픽을 유지했으며, 현재 챗GPT 사용자 규모의 거의 40%에 달하는 청중을 확보하고 있다고 밝혔다.





이러한 대조는 생성형 AI 경쟁이 가열되면서 사용자들이 적극적으로 대안을 테스트하고 있을 수 있다는 추측을 불러일으켰다.

시밀러웹의 데이터는 더 많은 경쟁자들이 가시성을 확보하면서 지난 1년간 챗GPT의 지배력이 점진적으로 약화되고 있음을 보여준다. 제미나이와 xAI의 그록(Grok) 같은 플랫폼들이 꾸준히 사용자 기반을 확대했으며, 새로운 진입자들과 오픈소스 모델들이 관심을 더욱 분산시켰다.

이는 샘 알트먼 오픈AI CEO가 직원들에게 보낸 내부 메모에서 비상 상황을 선언한 이유일 수 있다. 내부 메모에서 그는 여러 프로젝트를 중단하고 팀들에게 제품 개선에 집중할 것을 요청했다.

관련기사

오픈AI와 구글 모두 최신 트래픽 데이터에 대해 공개적으로 논평하지 않았다. 하지만 짧은 기간에 여러 주요 AI 출시가 집중되면서 사용자 참여 수치는 계속 변동성을 보일 것으로 예상된다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)