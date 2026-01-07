고객신뢰 회복 내세운 SKT...8월 통신비 반값 만족도 가장 높았다

SK텔레콤이 사이버 침해사고 이후 고객 신뢰 회복을 위해 시행한 보상안 가운데 통신 요금 반값 할인에 가입자 만족도가 가장 높은 것으로 나타났다.

SK텔레콤은 지난 1~5일 가입자 약 4천900명을 대상으로 진행한 해킹 사고 보상안 설문 조사 결과를 7일 공개했다. 그 결과 ‘가장 실질적인 보상을 체감한 항목’을 묻는 질문(복수 선택)에서 통신 요금 50% 할인이 3천419명(68.7%)으로 가장 높은 비율을 기록했다.

지난해 8월 한 달간 SK텔레콤, SK텔레콤 알뜰폰 가입자 2천400만명이 이동통신 요금을 50% 할인받았다.

요금 할인 수준에 대한 만족도를 묻는 질문엔 응답 고객의 58.7%가 ‘만족’ 또는 ‘매우 만족’했다고 답했다.

관련기사

사진=SK텔레콤 뉴스룸

전 고객 유심 무료 교체는 1천824명(36.6%), 주요 제휴처를 대상으로 한 T멤버십 릴레이 할인은 1천443명(29.0%), 번호이동 고객 대상 위약금 면제는 805명(16.2%)으로 그 뒤를 이었다.

SK텔레콤은 "지난 반년 가까운 기간 동안 회사는 여러 보상 프로그램을 통해 고객 신뢰 회복을 위해 노력해 왔다"며 "앞으로도 고객을 최우선으로 더욱 안전한 이동통신 서비스와 상품을 제공하는 데 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다.