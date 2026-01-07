아이폰17e, 다이내믹 아일랜드·A19 칩 적용하나…"1월중 양산"

애플이 올 봄 출시할 것으로 예상되는 보급형 아이폰17e의 주요 사양 정보가 나왔다.

IT매체 맥루머스는 5일(현지시간) 중국 IT 팁스터를 인용해 아이폰17e에 다이내믹 아일랜드 디스플레이와 A19 칩 등 다양한 업그레이드가 적용될 것이라고 보도했다.

아이폰16e (사진=애플)

IT 팁스터 스마트피카츄는 웨이보를 통해 아이폰17e가 ▲6.1인치 다이내믹 아일랜드 디스플레이▲클럭 속도가 낮아진 A19 칩 ▲고주사율 미지원 등의 특징을 가질 것이라고 전망했다. 또 아이폰17e는 CES 2026 이후 양산에 돌입할 예정이라고 전했다.

A19 칩은 뉴럴 엔진이 개선되는 한편, 발열과 전력 효율을 고려해 클럭 속도가 다소 낮아질 것으로 예상된다. 다이내믹 아일랜드는 화면 상단에 현재 실행 중인 작업이나 정보를 표시하는 인터랙티브 영역으로, 보급형 모델에도 적용될 경우 디자인 측면에서 큰 변화가 될 전망이다. 디스플레이는 60Hz 주사율의 6.1인치 OLED 패널이 유지될 것으로 보인다.

아이폰17에 탑재된 A19 칩 (사진=챗GPT로 생성)

또 다른 IT팁스터 디지털챗스테이션 역시 이전에 아이폰17e에 다이내믹 아일랜드와 A19 칩이 탑재될 가능성을 제기한 바 있다. 다만 일부 소식통은 아이폰17e가 아이폰16e와 동일한 아이폰14 기반 OLED 패널을 사용하면서 베젤만 더 얇아지고, 다이내믹 아일랜드 대신 노치 디자인을 유지할 것이라는 상반된 전망을 내놓고 있다.

이와 함께 아이폰17e에는 전작에 없던 맥세이프 충전기 연결을 위한 자석 링이 탑재될 것이라는 소문도 나오고 있다. 반면 비용 절감을 위해 통신 모뎀은 아이폰16e에 사용된 구형 C1 또는 C1X 모뎀이 그대로 적용될 가능성도 거론된다. 이는 유출된 애플 코드 분석을 통해 제기된 주장이다.

스마트피카츄 전망에 따르면, 아이폰17e의 양산은 CES 2026이 끝난 1월 9일 이후에 시작될 것으로 보인다. 이는 올 봄 아이폰17e 출시설에 힘을 싣는 것으로, 작년 2월 아이폰16e 출시 후 약 1년 만의 일이다. 시작 가격은 전작과 동일한 599달러로 유지될 가능성이 높은 것으로 전해졌다.