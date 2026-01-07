정의선 현대차 회장, 삼성전자 CES 전시관 방문

[CES 2026] 정의선 회장, 노태문 삼성전자 사장과 전시관 투어

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/01/07 05:26

장경윤 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기
노태문 삼성전자 대표이사 사장과 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 제품을 함께 관람하고 있다(사진=장경윤 기자)
노태문 삼성전자 대표이사 사장과 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 제품을 함께 관람하고 있다(사진=장경윤 기자)

[라스베이거스(미국)=장경윤 기자] 6일(현지시간) 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관을 방문했다. 이날 투어에는 노태문 삼성전자 대표이사 사장도 동석했다.

양사는 자동차용 반도체와 디스플레이, 스마트싱스, 5G 통신 등 다양한 산업 분야에서 폭넓은 협력 관계를 구축해 왔다. 지난해에는 업계 최초로 5G 특화망 레드캡(Private 5G Reduced Capability: P-5 RedCap) 기술 실증에 나서기도 했다. 그룹 차원에서는 배터리, 전장부품 등도 공급 중이다.

관련기사

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성전자 현대자동차 CES 2026 자율주행 전장 자동차 로봇 IT AI

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

젠슨 황이 꺼내 든 자율주행 AI '알파마요', 어떻게 구현했나

현대차 로봇에 '구글 AI' 입힌다…보스턴다이내믹스-딥마인드 맞손

CES서 사라진 전기차…AI·자율주행이 대세된 車 산업

AI기본법 시행 보름 앞으로…업계 '준비 부족' 토로

ZDNet Power Center