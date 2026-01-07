정의선 현대차 회장, 삼성전자 CES 전시관 방문

[라스베이거스(미국)=장경윤 기자] 6일(현지시간) 정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 윈 호텔에 마련된 삼성전자 단독 전시관을 방문했다. 이날 투어에는 노태문 삼성전자 대표이사 사장도 동석했다.
양사는 자동차용 반도체와 디스플레이, 스마트싱스, 5G 통신 등 다양한 산업 분야에서 폭넓은 협력 관계를 구축해 왔다. 지난해에는 업계 최초로 5G 특화망 레드캡(Private 5G Reduced Capability: P-5 RedCap) 기술 실증에 나서기도 했다. 그룹 차원에서는 배터리, 전장부품 등도 공급 중이다.
관련기사
- 삼성 노태문, AI 대중화 사활…"모든 제품군·서비스에 AI적용"2026.01.05
- 삼성전자, 'CES 2026' 앞서 미래 비전 발표...노태문 등 경영진 총출동2025.12.04
- 현대차 로봇에 '구글 AI' 입힌다…보스턴다이내믹스-딥마인드 맞손2026.01.06
- 현대차 '로봇 연 3만대 생산' 의미는…휴머노이드 상업화 시동2026.01.06