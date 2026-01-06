H2O호스피탈리티, 인니 '마미코스'에 스마트 체크인 솔루션 공급한다

H2O호스피탈리티(대표 이웅희, 이하 H2O)는 인도네시아 부동산 중개 플랫폼 ‘마미코스’와 스마트 체크인 및 디지털 도어락 솔루션 공급 계약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 파트너십은 H2O의 인도네시아 시장 첫 진출이자, 일본, 베트남, 싱가포르, UAE, 사우디 등 주요 지역에 이은 여덟 번째 글로벌 진출 사례다.

마미코스는 2015년에 설립된 인도네시아 부동산 플랫폼이다. 인도네시아의 독특한 코스(Kos: 원룸/오피스텔형 레지던스) 임대차 시장을 중심으로 간편한 중개 서비스를 제공한다. 현재 인도네시아 전역 150개 이상의 도시에서 300만여 개 코스 객실과 20만 개 이상의 부동산이 마미코스에 등록돼 있다. 가상 객실 투어부터 예약, 결제까지 원스톱으로 제공해 매달 600만 명 이상이 찾는 플랫폼이다.

마리아 레지나 앙깃 마미코스 대표(왼쪽)와 오승준 H2O 글로벌사업부문 본부장

이번 계약을 통해 H2O는 마미코스가 직접 위탁 운영 중인 1만7천여 개 코스에 스마트 체크인 시스템과 디지털 도어락을 순차적으로 도입할 계획이다. 코스 숙소가 지역별로 넓게 분산돼 있고 임대인이 현장에 상주하지 않는 경우가 많아, 실물 키 전달과 현장 확인, 키 분실 등으로 인한 운영 비효율이 빈번했다.

스마트 체크인 솔루션이 적용되면 임차인은 자주 사용하는 채팅 앱을 통해 객실 비밀번호를 받고, 디지털 도어락으로 비대면 입실이 가능해진다. 임대인의 운영 효율성과 임차인의 편의성, 해당 부동산의 보안 수준까지 모두 높이는, 디지털 전환의 시작점인 것이다.

H2O는 임차인의 체류 기간, 출입 패턴 등의 데이터에 기반해 향후 관리비 자동 결제, 청소 서비스, 부대시설 이용 예약 등 개인화된 서비스를 확대해 나갈 계획이다.

H2O 오승준 글로벌사업 본부장은 “스마트 액세스 솔루션이 부동산 사업을 얼마나 크게 혁신하고 새로운 가치를 창출할 수 있는지 입증하고자 한다”며 “H2O의 검증된 기술을 인도네시아의 역동적인 임대 시장에 접목시켜 새로운 시장 기회를 만들어 낼 것”이라고 밝혔다.

마리아 레지나 앙깃 마미코스 대표는 “기술은 생태계의 모든 참여자에게 더 나은 선택지를 제공해야 한다”면서 “세계적 수준의 스마트 홈 기능을 3천만 실 규모로 성장한 인도네시아 코스 시장에 도입함으로써 임대차 사업의 기준을 한 단계 올릴 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.