美 CES 찍고 오픈AI·엔비디아 본사로…정부, 'AI 동맹' 가속 페달

세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 'CES 2026' 참관을 마친 과학기술정보통신부 대표단이 오픈AI·엔비디아 본사를 연이어 방문해 'AI 주권' 확보를 위한 실질 협력을 논의한다. 스타게이트 프로젝트 참여, 그래픽처리장치(GPU) 26만장 공급 일정, 공공 AI 도입 등 지난해 체결한 양해각서(MOU)의 구체적 이행 방안을 점검할 전망이다.

6일 과기정통부에 따르면 대표단은 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026 참관 후 샌프란시스코로 이동해 엔비디아와 오픈AI를 차례로 방문한다. 현지 경영진과의 직접 만나 작년에 합의한 협력 사항의 실행 속도를 높인다는 계획이다.

과기정통부와 오픈AI는 지난 2025년 10월 국가 AI 대전환과 생태계 발전 지원을 목표로 (MOU를 체결했다. 해당 협약은 한국 AI 생태계의 지역 균형 발전, 공공 부문 AI 전환(AX) 활성화, 인재 양성 및 국내 스타트업 지원 등이 핵심이다.

이재명 대통령이 1일 서울 용산 대통령실 청사에서 샘 올트먼 오픈AI 대표를 접견하고 있다. (사진=대통령실)

정부는 이번 본사 방문을 통해 같은 해 12월 출범한 '합동 워킹그룹'의 논의 사항을 점검할 것으로 예상된다. 당시 양측은 AI 인프라 확충, AI 인재 및 스타트업 육성 등 구체적 협력 방안을 논의했다. 이어 올해 초부터 관련 협력 사업을 본격 추진하기로 합의한 바 있다.

오픈AI의 글로벌 AI 인프라 프로젝트 '스타게이트'에 한국 기업의 참여를 확대하는 구체적인 민관 협력 로드맵이 도출될지 주목된다. 보안 등급이 낮은 공공 영역에서 오픈AI의 AI 서비스 도입 논의 여부도 관심거리다. 현재 행정안전부 주도로 '범정부 AI 공통기반' 사업이 진행되고 있다.

엔비디아 본사 방문 역시 실질적인 인프라 확보 목적에 무게가 실린다.

정부는 작년 10월 엔비디아와 협력해 공공·민간 수요에 대응하기 위한 최신 GPU 26만장 이상을 확보하기로 했다. 이 중 5만장을 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 등에 공급하기로 했다. 또한 현대자동차그룹과 함께 3자 MOU를 체결하고 국내에 'AI 기술센터'를 설립해 피지컬 AI 분야 인프라 구축 및 기술 개발에 힘쓰기로 했다.

중소벤처기업부와 협업하는 스타트업 지원 프로그램 '엔업(N-UP)'의 규모 확대와 AI 무선접속망(AI-RAN) 기술 공동연구 등 이미 가시화된 협력 과제들도 이번 본사 방문을 통해 한층 탄력받을 전망이다.

업계 관계자는 "정부가 오픈AI, 엔비디아와 지난해 MOU를 체결한 만큼 워킹그룹 등 실무 차원의 AI 후속 논의가 본격화될 것"이라고 말했다.