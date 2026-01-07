배터리 재활용 기업 성일하이텍, 재사용·재제조 기업 포엔과 맞손

배터리 재활용 전문 기업 성일하이텍과 전기차 배터리 재사용·재제조 전문 기업 포엔이 폐배터리 전 주기 협력 가능성을 모색하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 양사가 각 전문 영역에서 축적한 경험과 기술을 바탕으로 배터리 재사용·재제조·재활용을 아우르는 협력 모델을 단계적으로 검토하기 위해 마련됐다.

성일하이텍은 폐배터리로부터 니켈·코발트·리튬 등 핵심 금속을 회수하는 글로벌 배터리 재활용 기업이다. 아시아, 유럽, 북미를 아우르는 글로벌 네트워크를 기반으로 지속가능한 배터리 자원 순환 체계를 구축하고 있다.

성일하이텍 새만금 공장

포엔은 전기차 배터리의 재사용·재제조 및 진단 기술을 보유한 기업이다.

양사는 폐배터리 자원의 효율적인 활용과 순환 가치 제고를 위한 다양한 협력 방안을 논의해 나갈 계획이다. 이번 협약은 구체적인 사업 추진에 앞서 상호 이해를 높이고, 향후 협력 방향성을 탐색하는 데 초점을 맞추고 있다.

양사는 국내 협력 가능성을 우선 검토하되, 글로벌 시장에서도 적용 가능한 배터리 순환 협업 모델을 중장기적으로 모색할 예정이다. 급성장하는 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장 환경 속에서, 향후 글로벌 파트너십과 연계한 다양한 사업 기회 역시 단계적으로 검토해 나갈 방침이다.