토스증권, 美주식 MTS 30분간 거래 장애…"피해 직접 접수해야"

새해 첫 거래일이었던 지난 2일 토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 약 30분간 미국 주식이 거래되지 않거나 지연되는 오류가 발생했다. 현재는 서비스가 정상화된 상태다.

토스증권은 5일 “지난 2일 오후 11시 30분부터 3일 오전 0시 6분까지 약 30분간 미국 주식 주문이 지연되거나 체결되지 않는 현상이 발생했다”며 “해외 브로커 측 문제로, 당일 조치 후 서비스를 정상화했다”고 밝혔다.

토스증권 측은 이어 "일반적으로 국내 증권사가 해외 주식 서비스를 제공하기 위해서는 복수 해외 브로커 시스템을 거치는데, 이 과정에서 장애가 발생했다"고 설명했다.

관련기사

토스증권 로고

토스증권은 이번 장애로 피해를 입은 이용자를 대상으로 보상 접수를 받고 있다. 다만 회사가 피해 고객에게 개별 접수 안내를 하는 방식이 아닌, 이용자가 직접 접수해야 하는 구조다.

그러나 현재까지 안내 공지가 없어 금융소비자 사이에서 혼선이 예상된다. 이에 대해 토스증권 관계자는 “관련 안내 공지를 게재할 예정”이라며 “피해 내용을 접수하면 검토를 거쳐 보상 여부를 결정한 뒤 개별 안내할 것”이라고 말했다.