"명화와 발레의 만남"...서울발레시어터, 가족 발레 '댄싱뮤지엄' 1월 7일 개막

민간 발레단 서울발레시어터(단장 최진수)가 창단 31주년을 맞아 특별한 가족 발레 '댄싱뮤지엄'으로 2026년 새해 포문을 연다고 5일 밝혔다.

서울발레시어터에 따르면 해당 공연은 오는 7일부터 21일까지 종로 CKL스테이지에 마련된다.

'댄싱뮤지엄'은 '밤이 되면 미술관의 그림들이 살아 움직인다'는 동화 같은 상상을 무대 위에 실현했다. 레오나르도 다빈치부터 마네에 이르기까지 아이가 교과서에서 접해왔던 서양 미술사 거장이 남긴 명화와 우아한 발레를 역동적인 현대 무용으로 재탄생시킨다. 50분간 펼쳐지는 무대는 단순한 공연을 넘어 예술적 감수성과 교육적 가치를 동시에 충족시키는 특별한 경험을 선사한다.

2026 댄싱뮤지엄 포스터 서울발레시어터.

이번 공연은 지난 4일에 진행된 프리뷰 무대에서 큰 호응을 받았다고 알려졌다. 한 관람객은 "발레라고 하면 어렵고 정적인 예술이라 생각했는데, 댄싱뮤지엄은 화려한 영상미와 재미있는 이야기가 결합되어 세 살 아이도 눈을 떼지 못했다"며 평가했다. 또 다른 관객은 "명화 속 주인공이 튀어나와 춤을 추는 순간, 마치 마법 속에 들어와 있는 것 같았다"며 방학을 맞은 아이에게 꼭 추천하고 싶은 공연으로 꼽았다.

'댄싱뮤지엄'은 3만 7천여 명의 관객이 선택한 검증된 작품이다. 24개월 이상이라면 누구나 관람할 수 있도록 문턱을 대폭 낮췄고, 미디어아트와 기술이 융합된 무대는 시각적인 즐거움을 극대화했다. 서울발레시어터는 이번 무대를 위해 클래식 발레의 정교함과 현대 무용의 자유로움을 절묘하게 배합해 아이에게는 무한한 상상력, 성인에게는 잊고 지낸 순수함을 되찾아주는 시간을 마련했다.

공연을 기획한 서울발레시어터는 1995년 창단 이래 '신, 데렐라', '피터팬' 등 수많은 창작 발레를 통해 발레 대중화에 앞장서 온 단체며, 이번 '댄싱뮤지엄'을 통해 다시 한번 '시민의 삶에 성장을 더하는 예술'이라는 가치를 실현코자 한다.

댄싱뮤지엄.

최진수 단장은 "새해를 시작하며 가족이 다 함께 예술을 향유하는 시간이 얼마나 소중한지 잘 알고 있다"며 "한국콘텐츠진흥원 CKL스테이지에서 펼쳐지는 이번 무대가 아이에게는 예술과의 첫 만남이 주는 설렘을, 부모님에게는 휴식 같은 감동을 선사하길 기대한다”고 밝혔다.

관련기사

예술-기술 칼럼니스트 이창근 헤리티지랩 소장은 "댄싱뮤지엄은 발레를 감상하는 공연을 넘어, 아이와 가족이 예술을 '경험하는 공간'으로 확장한 기획이 돋보이는 작품"이라며 "명화라는 친숙한 문화 자산을 서사와 움직임으로 재해석함으로써, 발레가 어렵다는 선입견을 자연스럽게 허무는 접근이 인상적"이라고 평했다.

이어 "미술관이라는 상상 속 공간을 무대 위에서 구현한 이번 작품은 발레, 미술, 미디어적 감각이 결합한 융합형 가족 콘텐츠로서 교육적 가치와 예술적 완성도를 동시에 지향한다"며 "아이에게는 예술 감수성의 첫 경험이 되고, 부모에게는 예술을 매개로 한 세대 간 소통의 시간이 될 수 있는 무대로 기대된다"고 덧붙였다.