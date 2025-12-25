겨울 맞아 뜨개질 니트 입은 가로수

방송/통신입력 :2025/12/25 07:34    수정: 2025/12/25 07:34

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국우편사업진흥원 뜨개동호회 ‘뜨기&뜨다’는 24일 손으로 직접 뜬 니트 작품으로 나무를 감싸는 ‘니팅트리(나무 옷 입히기)’를 통한 사회공헌을 진행했다.

뜨개동호회 회원들이 바쁜 일상 속에서도 시간을 나누어 정성껏 준비한 작품으로 진행됐으며, 다채로운 색감과 질감의 니트 작품이 삭막한 도심 공간에 온기를 더해 그 앞을 지나가는 시민들에게 소소한 즐거움과 여유를 선사했다.

활동에 참여한 회원 김희령대리는 “작업하는 내내 즐거웠고 완성된 작품을 통해 시민들이 웃는 모습을 보며 큰 보람과 기쁨을 느꼈다”라고 말했다.

송관호 한국우편사업진흥원장은 “직원들의 손길과 마음이 모여 지역사회에 따뜻한 메시지를 전할 수 있었다”라며 “작은 실 한 올 한 올이 나무를 감싸듯, 한국우편사업진흥원도 우리 사회를 포근하게 감싸는 기관이 되도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
한국우편사업진흥원 우정사업본부

