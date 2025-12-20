우체국물류지원단, 소포배달원에 방한용품 지원

우체국물류지원단은 겨울철 한파 속에서 배달 업무를 수행하는 소포배달원들의 안전사고 예방과 배달환경 개선을 위해 방한용품 지원에 나선다.

겨울철 외부 활동이 많은 소포배달원들의 건강 보호와 안전한 배달환경 조성을 위해 ▲넥워머 ▲방한장갑 ▲핫팩 ▲난방기구 등 겨울철 현장 배달업무에 실질적인 도움이 되는 방한용품이 지원됐다.

이승원 전국택배노동조합 우체국본부장은 “혹한의 추위 속에서도 현장을 지켜온 소포배달원들의 노동환경을 개선하기 위해 애써주신 우체국물류지원단의 노력에 진심으로 감사드리며, 이러한 관심과 지원이 일회성에 그치지 않고, 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심과 책임 있는 역할을 해주시길 부탁드린다”고 말했다.

오기호 우체국물류지원단 이사장은 “계절별로 소포배달원이 안전하게 배달할 수 있는 배달환경 조성을 위해 현장 스킨십 경영을 지속적으로 추진할 것”이며 “소포배달원들의 안전과 건강을 최우선으로 생각하면서 소포배달 대국민 서비스가 잘 이행될 수 있도록 적극 소통을 하겠다”고 말했다.