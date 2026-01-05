기업은행, 김형일 전무 은행장 대행 체제로

IBK기업은행이 김성태 행장의 퇴임으로 직무 대행 체제에 들어갔다.

5일 금융권에 따르면 기업은행은 지난 3일부터 김형일 전무가 행장 직무를 대행하고 있다.

김성태 행장은 3년 간 은행장을 역임한 후, 지난 2일 임기가 종료됐다.

기업은행 전경

차기 행장이 선임될 때까지 직무 대행체제는 유지된다.

기업은행장은 별도의 후보 추천 절차 없이 금융위원회가 제청하고 대통령이 임명한다.

기업은행과 노동조합은 공공기관 총액 인건비제 폐지를 둘러싸고 갈등을 빚고 있다. 노조 측은 공공기관에 적용되는 총액 인건비제가 상장형 공공기관인 기업은행의 특수성을 반영하지 못해 직원 보상과 처우에 제약을 주고 있다며 폐지를 요구하고 있다. 이달 중에는 총파업을 예고한 상태다.