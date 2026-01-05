[미장브리핑] 美, 베네수 마두라 대통령 생포…유가 소폭 하락

▲도널드 트럼프 미국 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 생포한 후 뉴욕으로 압송. 미국은 베네수엘라서 정권이 안전히 이행될 때까지 직접 통치할 방침이라고 밝혀.

▲미국 기업을 통해 수십억 달러의 자본을 투입해 석유 관련 인프라를 복구하고 해당 용은 석유 판매 수익으로 충당한다고 발표. 트럼프 대통령은 플로리다주 팜비치에 있는 마라라고 별장에서 열린 기자회견에서 "세계 최대 규모의 미국 석유 회사들이 베네수엘라에 수십억 달러를 투자하여 심각하게 망가진 석유 인프라를 복구할 것"이라고 말해

▲금융시장서는 단기적으로 불확실성 증폭과 위험자산 회피 성향이 강화될 가능성이 높다고 평가. 유가도 단기 변동성이 높아질 수 있으나 향후 미국의 베네수엘라 경제 제재 완화 및 베네수엘라산 원유 공급 증가 기대 등으로 장기적인 측면서 하락할 가능성 평가.

(사진=이미지투데이)

▲원유 가격은 소폭 하락. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 31센트(0.54%) 하락한 배럴당 57.01달러, 브렌트유는 22센트(0.36%) 하락한 배럴당 60.53달러에 마감.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 베네수엘라는 3천30억 배럴, 즉 전 세계 원유 매장량의 약 17%에 달하는 세계 최대 규모의 원유 매장량을 보유하고 있어.

에너지 컨설팅 회사인 Kpler에 따르면, 베네수엘라는 1990년대 후반 최고 생산량을 기록했을 당시 하루 약 350만 배럴을 생산했지만, 이후 생산량이 크게 감소, 현재 베네수엘라의 원유 생산량은 하루 약 80만 배럴 수준.

미국 석유 대기업 중 유일하게 베네수엘라에서 사업을 운영하는 기업은 셰브론. Kpler에 따르면 셰브론은 2025년 4분기 말 기준 하루 약 14만 배럴을 수출할 것으로 예상.

▲CNBC에 따르면 골드만삭스 디안 스트루이벤 석유 연구 책임자는 마두로 정권 전복이 단기적으로 유가에 미치는 영향은 불확실하며, 미국이 지원하는 정부가 들어서고 트럼프 행정부가 베네수엘라에 대한 제재를 해제한다면 생산량이 소폭 증가할 수 있다고 설명.

RBC 캐피털 마켓 헬리마 크로프트 글로벌 상품 전략 책임자는 질서 있는 정권 이양이 이루어진다면 제재가 완전히 해제될 경우 12개월 동안 수십만 배럴의 생산량이 회복될 수 있다고 밝혀.