양종희 KB금융 회장 "AI 미래 변화 읽어야"

KB금융그룹이 디지털 시무식에서 인공지능(AI) 기술 발전과 금융 패러다임 변화를 새로운 성장 기회로 활용해야 한다고 강조했다.

양종희 KB금융그룹 회장은 2일 진행된 디지털 시무식 신년사에서 “다가올 큰 파도인 AI 기술 발전 등 미래 변화를 읽어야 한다”고 당부했다.

이번 시무식은 대면 행사 대신 양종희 회장 신년 메시지를 AI 영상 기술로 구현한 디지털 신년사를 통해 진행됐다.

양종희 KB금융그룹 회장 (사진=KB금융그룹)

양 회장은 고객과 시장 '확장'을 통해 젊은층, 시니어, 중소법인, 고자산가 등 전략 고객군에 대한 지배력을 넓혀야 한다고 말했다. 디지털 자산, AI 비즈니스 시장에서 고객과 사업기회를 선점해야 한다는 설명이다.

또 사업방식 '전환'을 위해 전문 사업성 평가와 정교한 리스크 관리 체계를 바탕으로 '생산적 금융'을 강화해야 한다고 제언했다. 자문, 상담 중심의 영업을 통해 종합 자산, 부채 솔루션을 제공하는 등 자본 효율적 기업금융(IB) 비즈니스로 체질을 전환해야 한다고 강조했다.

아울러 금융 시장 '신뢰'를 강조했다. 양종희 회장은 “금융 핵심은 신뢰이고 신뢰는 곧 실력에서 나온다”며, “고객 정보, 자산 보호, AI 혁신 기술 기반 최적 상품, 솔루션 제시, 공동체와 함께 성장하는 기업 경영을 통해 고객과 시장 믿음에 답해야 한다”고 밝혔다.