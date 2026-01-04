연초 반등에 상위권 디지털자산 동반 상승…도지코인 주간 급등

글로벌 가상자산(디지털자산) 데이터 플랫폼 코인게코 기준 1월 4일 글로벌 디지털자산 시장은 전반적인 상승 흐름을 나타냈다. 시가총액 상위 자산 대부분이 일주일 기준 상승세를 기록하며 연말 조정 이후 반등 흐름이 확인됐다.

시장 전체 지표를 보면 글로벌 디지털자산 시가총액은 약 3조590억 달러 수준에서 형성됐다. 24시간 거래량은 약 500억 달러 규모로 집계됐다.

상승 그룹에서는 비트코인과 이더리움을 중심으로 주요 자산 전반이 동반 상승했다. 비트코인은 주간 기준 4% 상승하며 9만1천334.68달러에 거래됐다. 이더리움은 같은 기간 6.8% 상승해 3천147.22달러를 기록했고, 이더리움 기반 스테이킹 자산도 주간 기준 6.7% 상승하며 현물과 유사한 흐름을 보였다.

알트코인 상승폭은 비트코인과 이더리움보다 더 컸다. 리플은 주간 기준 8.8% 상승해 2.03달러까지 올랐고, 솔라나는 7.7% 상승하며 134.38달러에 거래됐다. 바이낸스코인 역시 주간 기준 4.8% 상승해 881.93달러를 기록했다. 트론은 주간 기준 4.0% 상승하며 0.2954달러로 집계됐다.

도지코인은 주간 기준 15.7% 상승하며 상위 10위권 자산 가운데 가장 큰 상승률을 나타냈다. 가격은 0.144달러까지 상승했다.

1월 첫째 주 디지털자산 시장은 시가총액 상위 자산 대부분이 상승 그룹에 포함된 한 주였다. 비트코인과 이더리움이 주간 기준 상승 전환에 성공한 가운데 알트코인과 밈 코인까지 상승 흐름이 확산되며 자산 전반의 변동 폭이 확대됐다.