2025년 ‘산타랠리’ 없었던 디지털자산 시장…2026년 ‘신년빔’도 실종

산타랠리도, 신년빔도 없었다. 2025년 11월 이후 뚜렷한 반등 없이 조정 흐름을 이어온 디지털 자산시장은 연말 기대를 모았던 ‘산타랠리’ 없이 새해를 맞이했다.

이 같은 흐름 속에서 2026년 첫 거래일을 맞은 디지털자산 시장은 여전히 조용한 분위기에서 출발하는 모습이다. 주요 디지털자산 시세는 24시간 기준으로 대부분 제한적인 등락에 그치며 연초 특유의 강한 매수세나 방향성은 확인되지 않았다. 하락 이후 관망 국면이 그대로 이어지는 모습이다.

시가총액 1위 비트코인은 24시간 기준 0.7% 하락하며 8만7천달러 선에서 거래됐다. 단기 반등 시도 없이 소폭 약세를 보이며 시장 전반의 신중한 분위기를 반영했다.

주요 디지털자산 시세 현황(사진=코인게코 캡처)

이더리움은 같은 기간 0.4% 상승해 주요 자산 가운데 상대적으로 안정적인 흐름을 나타냈다. 다만 상승 폭이 제한적이기에 뚜렷한 추세 전환 신호로 해석하기에는 부족한 수준이다.

BNB는 24시간 기준 0.7%, 솔라나는 0.1% 상승하며 약한 상승세를 보였으나 사실상 보합권에 머물렀다.

반면 이 밖에 알트코인은 모두 약세를 이어가고 있다. 엑스알프(XRP)는 1.8% 하락해 연말 이후 이어진 매도 압력에서 아직 벗어나지 못한 모습이다. 지난해 말 홀로 알트코인 시장에서 상승세를 보여온 트론도 신년 시작을 0.9% 하락으로 맞이했다.

관련기사

또한 밈코인을 대표하는 디지털자산인 도지코인은 24시간 기준 4.4% 하락해 주요 디지털자산 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 지난해 하반기부터 밈코인 열풍이 멈췄다는 시장 내 평가가 여전히 유효한 모습이 이어지고 있다.

이처럼 연말 반등과 연초 랠리 모두 불발되면서 디지털자산 시장은 당분간 관망 국면을 이어갈 가능성이 크다는 평가가 나온다. 단기 이벤트보다는 거시 경제 환경과 정책 변수, 기관 자금 유입 여부 등이 다시 방향성을 결정하는 핵심 요인으로 작용할 것이라는 분석이다.