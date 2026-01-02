[인사]한국과학기술기획평가원(KISTEP)

인사입력 :2026/01/02 18:36

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲부원장 황지호 ▲성과혁신본부장 강현규(전보) ▲재정투자분석본부장 홍미영

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KISTEP 한국과학기술평가원

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

제도화 vs. 도입…신년사로 본 '디지털자산' 온도차

한국정보과학회 50여년 만에 여성 회장...올해 6대 ICT 학회장 누구?

삼성·LG 신임 수장, 'CES 2026'서 미래 AI·로봇 비전 꺼낸다

최태원 "韓 경제, 이대로 가면 5년 뒤 마이너스 성장"

ZDNet Power Center