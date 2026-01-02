ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]한국과학기술기획평가원(KISTEP)
인사
입력 :2026/01/02 18:36
박희범 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲부원장
황지호
▲성과혁신본부장
강현규
(전보)
▲재정투자분석본부장
홍미영
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KISTEP
한국과학기술평가원
