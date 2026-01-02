CES 현장서 테크 기반 韓엔터테인먼트 산업 미래 살핀다

새해 초 글로벌 ICT 트렌드를 살필 수 있는 CES에서 한국의 엔터테인먼트 테크 산업의 미래를 조망하는 포럼이 열린다.

K엔터테크허브와 3스트라이프벤처스튜디오가 주최하는 ‘넥스트 K웨이브 엔터테크포럼 @CES2026’은 CES 현장에서 AI와 XR, 몰입형 미디어 등 차세대 디지털 기술과 K-콘텐츠의 융합을 심층 논의할 예정이다.

아울러 K-콘텐츠가 문화 콘텐츠를 넘어 글로벌 기술 혁신의 중심으로 도약하기 위한 비전과 전략을 공유할 계획이다.

포럼은 SBS와 싱클레어 등 한국과 미국의 대표 지상파방송과 글로벌 K콘텐츠 스트리밍 플랫폼 코코와(Kocowa), 전시 전문기업인 메가 익스히비션, 네바다 경제청(GOED)가 공식 후원한다.

한류는 K-팝, K-드라마, K-영화에서 K-게임, K-웹툰, K-버추얼 아이돌 등 디지털 콘텐츠 영역으로 빠르게 확장되고 있으며 단순한 콘텐츠 수출을 넘어 '기술 융합형 글로벌 플랫폼'으로의 진화가 요구되고 있다.

이에 따라 포럼에서는 CES 2026 기간 중 한국 엔터테크 산업의 역량을 글로벌 무대에 집중 소개하고, 미국 테크 생태계와의 실질적 협력 기반을 마련하기 위해 기획됐다.

포럼은 현지시간 7일 오후 2시 30분 라스베이거스 스트립 중심에 위치한 시저스 팰리스 호텔 밀리노룸’에서 개최된다.

고삼석 동국대 석좌교수, 델 파크스 싱클레어 기술 담당 사장 기조 연설을 시작으로 신승한 방송미디어통신위원회 국장 등이 축사를 맡았다. 한국 AI 더빙 기업 허드슨AI 이 기조연설과 축사를 한국어와 영어로 AI 동시 통역을 맡았다.

행사 참가를 위해선 사전 등록을 해야하며 별도 참가비는 없다.

기조 연설에서 현재 대통령 직속 AI위원회 분과위원이자, 5년 반 동안 방송통신위원회(현 방송미디어통신위원회) 상임위원을 역임한 고삼석 동국대 석좌교수가 ‘엔터테크 시대 한류의 미래’를 주제로 기조연설에 나선다. 고 교수는 “한류는 더 이상 일방적 수출이 아니라 파트너 국가와 함께 성장하는 공진화 단계로 나아가야 한다”고 강조하며, AI 기반 문화 강국 비전과 글로벌 엔터테크 얼라이언스 구상을 제시할 예정이다.

델 파크스 싱클레어 그룹 CTO는 스트리밍 시대, 지상파 방송의 미래와 방송 테크에 대해 강의한다. 델 사장은 ATSC3.0 채널을 활용한 ‘K콘텐츠 채널’ 런칭 등 한국 방송과의 협업 계획을 공개한다.

한정훈 K엔터테크허브 대표는 “CES 2026을 통해 한국 엔터테인먼트 테크 산업의 혁신성과 기술 경쟁력을 글로벌 시장에 각인시키고, K콘텐츠의 새로운 가치와 경험을 미디어 및 현장 청중에게 제공하기 위해 행사를 마련했다”며 “K-콘텐츠를 소비 중심에서 전 세계 국가들과 문화적 파트너십 관계 구축으로 전환하고, 첨단 기술과 창의성의 결합을 통해 지속 가능한 한류 생태계로 진화하기 위한 다양한 논의들이 나올 것”이라고 말했다.