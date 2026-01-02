데브시스터즈, 새해 '쿠키런' IP 고도화·글로벌 확장 가속

데브시스터즈가 핵심 지식재산권(IP)인 '쿠키런'을 필두로 새해 글로벌 시장 영토 확장과 기업 가치 제고에 나선다.

올해 데브시스터즈는 대표작 '쿠키런: 킹덤' 서비스 5주년을 맞아 이용자 소통을 강화하고, 장르를 넘나드는 대규모 신작과 오프라인 행사를 통해 기업 성장을 견인한다는 방침이다.

포문은 서비스 5주년을 맞이하는 '쿠키런: 킹덤'으로 연다. 이번 업데이트에서는 어둠마녀 쿠키를 둘러싼 결전 서막을 공개하며 몰입도 높은 대규모 콘텐츠를 선보인다.

지난해 2월 22일 수원컨벤션센터에서 개최된 '쿠키런: 킹덤' 4주년 팬 페스티벌 행사장에 입장 대기 중인 모습. 사진=진성우 기자

본격적인 활동에 앞서 오는 9일, 공식 유튜브 채널에서 김이환 PD가 참여하는 스페셜 라이브를 진행한다. 개발진이 직접 이용자 궁금증을 해소하며 소통 행보를 이어갈 예정이다.

오는 31일부터 이틀간은 일산 킨텍스에서 5주년 팬 페스티벌 '운명의 집결'을 개최한다. 최대 2만명 규모로 기획된 이번 행사는 팬이 오프라인에서 직접 IP 가치를 경험하는 자리가 될 전망이다.

쿠키런: 오븐스매시. (제공=데브시스터즈)

성장 동력 핵심은 오는 3월 출시 예정인 신작 '쿠키런: 오븐스매시'로 꼽힌다. 이 게임은 쿠키런 IP다운 캐주얼 액션과 실시간 유저 간 대전(PvP) 재미를 결합한 배틀 액션 장르다.

지난해 진행한 비공개 베타 테스트(CBT)에서 글로벌 유저 10만명으로부터 긍정 반응을 얻으며 흥행 기대감을 높였다. 특히 시리즈 최초로 '어반판타지(현대 도시풍)' 세계관을 도입해 기존 팬층은 물론 신규 이용자까지 공략하며 IP 장르 고도화를 이끌 핵심 타이틀로 기대를 모으고 있다.

북미 대표 TCG 컨벤션 프로플레이 서밋 올랜도에서 개최된 '쿠키런: 브레이버스' 챔피언컵 현장 사진. (제공=데브시스터즈)

글로벌 커뮤니티 활성화를 위한 오프라인 기반 영향력 확대도 추진한다. 트레이딩 카드 게임(TCG) '쿠키런: 브레이버스'를 중심으로 젠콘, 코믹콘 등 연내 10회 넘는 글로벌 컨벤션에 참가할 계획이다.

특히 오는 4월에는 한국, 미국, 대만 등 10개 지역 플레이어가 참여하는 '월드 챔피언십' 공식 대회를 개최해 글로벌 TCG 시장 내 입지를 공고히 한다.

관련기사

아울러 게임 문화 가치를 알리는 행보도 병행한다. 오는 1월 전통 무형문화 장인과 협업한 '아트 콜라보 프로젝트' 종합 전시를 진행한다. 이를 통해 게임 서사와 캐릭터를 예술 작품으로 재탄생시킨 작품 10종을 대중에게 공개할 예정이다.

데브시스터즈 관계자는 "2026년 핵심 타이틀 경쟁력 강화와 쿠키런 IP 사업 확장을 통한 지속적인 기업 성장을 도모할 것"이라며 "동시에 쿠키런 신작 개발과 신규 IP 확보를 위한 내외부 투자 등 중장기 기업 가치 확대에도 집중해 나갈 예정"이라고 밝혔다.