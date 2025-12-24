데브시스터즈 ‘쿠키런: 킹덤’ 5주년 팬 페스티벌, 티켓팅 2시 오픈

데브시스터즈(대표 조길현)는 스튜디오킹덤(공동대표 조길현·이은지)이 개발한 모바일 RPG '쿠키런: 킹덤'의 5주년 팬 페스티벌 ‘운명의 집결’ 티켓 예매를 시작한다고 24일 밝혔다. 예매는 이날 오후 2시부터 진행된다.

이번 행사는 1월 31일부터 2월 1일까지 이틀간 경기 고양시 킨텍스에서 열린다. 행사장은 게임의 핵심 서사인 ‘어둠마녀 쿠키’와 이를 둘러싼 쿠키 군단의 이야기를 주제로 구성된다. 데브시스터즈는 지난해 4주년 행사 대비 약 4배 확대된 최대 2만명 규모로 운영할 계획이다.

이날 오후 2시부터 '쿠키런: 킹덤' 5주년 팬 페스티벌 '운명의 집결' 티켓 예매가 시작된다. 사진=데브시스터즈

현장에는 체험형 콘텐츠와 전시, 무대 프로그램, 굿즈 스토어, 2차 창작물 부스 등이 마련된다. 팬 참여형 체험 콘텐츠는 비스트 쿠키와 에인션트 쿠키의 대립 서사를 테마로 꾸며진다.

무대 프로그램으로는 어둠마녀·에인션트·비스트 쿠키를 연기한 성우들의 토크쇼, 게임 개발진의 스페셜 토크, ‘쿠키런: 킹덤’ OST 합주, 피날레 마술쇼 등이 양일간 진행된다.