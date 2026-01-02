미국, 이탈리아 파스타 관세 ‘후퇴’…최대 92% 부과 계획 완화

미국 정부가 이탈리아산 파스타에 최대 92%의 고율 관세를 부과하려던 방침에서 한발 물러섰다. 생활비 상승에 대한 유권자들의 반발이 커지면서 트럼프 행정부가 식품 관세 정책을 조정하고 있다는 분석이 나온다.

1일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 이탈리아 정부는 미 상무부가 예비 검토 결과를 바탕으로 이탈리아 파스타 업체 13곳에 대한 추가 관세율을 기존 최대 92%에서 2~14% 수준으로 대폭 낮췄다고 밝혔다.

다만 상무부는 최종 결정은 아직 내려지지 않았으며, 최종 관세율은 오는 3월 12일 발표될 예정이라고 설명했다.

바릴라 알 브론조. (사진=바릴라 홈페이지)

앞서 미국은 바릴라를 비롯해 라 몰리자나, 파스티피치오 루치오 가로팔로 등 이탈리아 파스타 제조업체 13곳이 미국 시장에 제품을 부당하게 덤핑했다며 최대 92%에 달하는 고율의 보복 관세를 예고한 바 있다.

미 상무부는 예비 분석에서 “이탈리아 파스타 제조업체들이 상무부의 우려 상당 부분을 해소했다”고 평가했다. 이에 따라 라 몰리자나에는 2.26%, 가로팔로에는 약 14%의 관세가 책정됐으며, 나머지 11개 업체에는 9.09%의 관세율이 적용될 전망이다.

이번 관세 완화 조치는 로마와 유럽연합(EU)의 강한 반발 속에서 이뤄졌다. 특히 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 트럼프 대통령과 우호적인 관계를 유지해 온 만큼, 이번 사안이 외교적 부담으로 작용했다는 평가다. EU 집행위원회도 필요할 경우 개입하겠다는 입장을 밝혀왔다.

이탈리아 농업·식품업계는 관세가 현실화될 경우 타격이 불가피하다고 우려해 왔다. 이탈리아의 대미 파스타 수출 규모는 지난해 약 6억7천100만 유로(1조1천380억원)에 달하며, 문제의 13개 업체는 전체 수출 물량의 16%를 차지한다.

이번 파스타 관세 조정은 백악관이 소파 등 패브릭 가구, 주방 캐비닛, 세면대에 대한 관세 인상을 1년 추가 연기하겠다고 밝힌 직후 나왔다. 해당 품목의 관세는 당초 1월 1일부터 대폭 인상될 예정이었다.

하지만 백악관은 수요일 “미국은 무역 파트너들과 생산적인 협상을 계속하고 있다”며 관세율 인상 계획을 “추가로 1년 연기한다”고 발표했다.