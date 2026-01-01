韓, AI 기대치 아태 지역서 가장↑…'연합형 AI' 부상

다수 한국 기업이 인공지능(AI) 역량을 필수 경쟁력으로 인식하고 있다는 분석 결과가 나왔다.

1일 줌이 공개한 보고서에 따르면 한국 AI 네이티브 92%가 AI에 대해 이같은 인식을 갖고 있는 것으로 나타났다. 이는 아시아·태평양 지역 내 가장 높은 수치다.

보고서는 올해 기업 성패가 단일 AI 모델에 의존하기보다 정확도와 비용 효율성을 극대화하기 위해 여러 모델을 조합하는 '연합형 AI 접근법' 채택 여부에 따라 갈릴 것으로 전망했다. 여러 AI 모델의 강점을 결합한 유연한 구조를 갖춰야만 급변하는 시장 환경에 민첩하게 대응하고 미래 확장성을 확보할 수 있기 때문이다.

(사진=구글 제미나이)

에이전틱 AI 보급은 회의 일정 조율이나 진행 상황 관리 등 '업무를 위한 업무'를 획기적으로 줄여줄 것으로 예상된다. 지능형 에이전트가 반복 업무를 대신 수행함에 따라 일하는 방식은 회의 중심에서 성과 중심으로 이동하며, 직원들은 창의적 전략 수립과 인간적 소통에 더 많은 시간을 할애하게 될 것이란 예측이다.

마케팅 분야에서는 AI 생성 콘텐츠가 범람할수록 역설적으로 브랜드 진정성과 휴먼 터치가 더욱 중요한 가치로 부상할 것으로 보인다. 마케팅 전략은 AI가 할 수 있는 기술적 영역보다 인간적 연결을 강화하기 위해 AI를 어디까지 활용할지 결정하는 '절제의 미학'과 윤리적 선택이 핵심 경쟁력이 된다.

브랜드 권위를 증명하는 방식도 키워드 중심의 검색 경쟁에서 신뢰도와 전문성 중심으로 재편되며, 홍보와 언드 미디어 역할이 더욱 강조될 예정이다. 또 고객 경험 전반에 걸쳐 개인화와 프라이버시 사이 균형을 정교하게 관리하고, 데이터 분석을 통해 마케팅과 영업, 전략을 인간적인 방식으로 정렬하는 능력이 요구될 것으로 전망된다.

줌은 이런 변화 흐름이 국내에 가시화했다고 보고 있다. 대표 예시로 대한항공이 줌 폰과 줌 컨택센터 도입 후 글로벌 운영 간소화와 업무 효율성 개선을 이뤘다는 사례가 공유됐다. 또 이달 시행을 앞둔 한국 'AI 기본법'은 기업들이 투명하고 책임 있는 방식으로 시스템을 운용하는 데 있어 중요한 제도적 기준이 될 것으로 관측된다.

김채곤 줌코리아 지사장은 "올해 AI를 도입할 것인가가 아니라 어떤 파이프라인과 거버넌스를 설계할 것인가가 기업 핵심 과제가 될 것"이라며 "한국은 AI 도입 기대치가 가장 높은 만큼 개별 기술 도입을 넘어 조직 전반을 재설계하는 AI 전환이 이뤄질 것"이라고 밝혔다.