줌, 新 무기로 글로벌 파트너 생태계 강화

줌 커뮤니케이션스가 파트너를 보다 효과적으로 지원하기 위해 본격 나섰다.



줌은 기존 파트너 프로그램인 '줌업 파트너 프로그램(Zoom Up Partner Program)'의 대규모 업데이트를 6일 발표했다.

주요 업데이트 내용으로는 ▲리셀(Resale) 및 에이전시 파트너별 구분된 체계 신설 ▲유연한 포인트 기반 시스템 도입 ▲연간 평가 주기 도입 ▲강화된 파트너 세분화 ▲새로운 파트너 프로그램 대시보드 출시 등이다.



이에 따라 파트너들은 유형별로 구분된 평가 체계를 적용해 각 비즈니스 모델에 부합하는 성과 측정 및 보상을 제공받을 수 있다. 또 기존의 경직된 체크리스트 방식을 대신해 파트너가 자사 비즈니스 목표에 맞는 활동을 통해 포인트를 적립할 수 있는(points-based) 프레임워크도 활용할 수 있다.

(이미지=줌)

줌은 이번 업데이트를 통해 고정된 연간 평가 주기를 통해 파트너가 연간 계획을 명확히 수립하고 예측 가능성을 확보할 수 있도록 했다. 또 기존의 세일즈 역량에 더해 '줌 서비스 인증 프로그램'을 통합했다. 이를 통해 파트너는 전문 분야별로 인정을 받을 수 있으며 각 프로그램 레벨과 속성을 고객에게 명확히 제시해 고객이 적합한 파트너를 쉽게 선택할 수 있도록 지원한다.

관련기사

줌은 내년 2월 파트너가 목표와 달성 현황을 손쉽게 확인할 수 있도록 지원하는 새로운 '파트너 프로그램 대시보드'도 선보일 예정이다. 해당 대시보드는 복잡성을 줄이고 프로그램 운영의 효율성과 투명성을 높일 예정이다.

닉 티드 줌 글로벌 채널 GTM총괄은 "기존 파트너 프로그램은 초기 성장 단계에서 큰 역할을 했다면, 이번에는 글로벌 파트너 생태계의 다양성을 강화하고 성장 속도를 가속화할 수 있도록 업데이트 됐다"며 "파트너가 줌과 함께 성장하며 고객이 필요할 때 적합한 전문성을 지닌 파트너를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 더욱 유연하고 투명하며 성과 중심적인 모델의 필요성을 인지했다"고 말했다.