"스마트폰이 랜턴으로 변신"...일본의 재난 대비 생활팁

스마트폰 플래시 라이트 위에 물을 채운 페트병을 올려 둔다. 빛이 물에서 굴절하는 현상에 따라 주변을 환하게 밝힐 수 있다.

일본 이동통신사 KDDI가 최근 도쿄 신주쿠에서 재난 대비 방재 대책을 체험할 수 있는 전시 데모에서 소개된 내용이다.

씨넷재팬에 따르면 KDDI가 일본 현지 20대부터 60대까지 남녀 약 3만명 대상으로 설문조사를 진행한 결과 평소 일상에서 재난 재해 대비를 의식하고 있다고 답한 이들은 45.9%에 그쳤다.

지진과 태풍 발생 빈도가 높아 재난 대비 의식이 높을 것이라는 기대에 못 미치는 수치다.

이에 KDDI는 전시 부스를 통해 여행지에서 재난을 대비하는 기본적인 방법을 공유했다. 예컨대 짐을 쌀 때 방재 팁이나 숙소에 도착할 경우 반드시 비상구를 먼저 확인하기, 해돋이 명소에서 방재 대책 등을 알렸다.

이 가운데 스마트폰을 활용해 어두운 공간을 환하게 밝히는 방법으로 페트병 활용이 소개된 것이다.

또 일본의 온천 숙소에 마련된 수건과 칫솔을 활용해 지혈하는 방법을 소개했다.

이동통신 커버리지를 벗어난 지역에서 KDDI가 내놓은 협업 서비스인 ‘au 스타링크 다이렉트’ 체험 코너를 마련하기도 했다.