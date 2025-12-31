지그재그 "푸드 카테고리 거래액 전년비 40% 성장...주문 수도 2배↑"

’널담’, ‘마다’, ‘람람베이크숍’ 등 입점 브랜드 거래액 최대 19배 폭증

2025/12/31

카카오스타일(대표 서정훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’는 ‘푸드’ 카테고리가 가시적인 성장 흐름을 기록하며 플랫폼 성장을 이끌 차세대 성장 엔진으로 자리매김했다고 31일 밝혔다.

올해(1월~11월) 지그재그 푸드 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 특히, 주문 고객 수(115%)와 주문 건수(113%)가 동기간 2배 이상 늘며 카테고리 주요 성장 지표가 가파르게 상승했다.

푸드 카테고리 성장 배경에는 개인의 기분이나 감정·감성 등이 소비의 기준이 되는 ‘필코노미(Feel+Economy)’ 트렌드가 한몫을 했다. 1030 여성을 중심으로 해당 트렌드가 빠르게 확산되면서 기분 전환에 도움이 되는 ‘디저트’ 수요가 크게 늘었다.

실제로, 올해(1월~11월) 지그재그 내 ‘디저트’ 검색량은 전년 동기 대비 4배 이상(366%) 크게 늘었다. 관련 상품 거래액도 급증했다. 동기간 간식의 대명사 ‘쿠키·과자’ 거래액은 4배 가까이(299%) 껑충 뛰었고, 상큼 달콤한 ‘요거트·아이스크림’(238%)과 ‘초콜릿·캔디·젤리’(120%) 거래액도 지난해 대비 세 자릿수 증가했다.

지그재그는 고객 수요에 맞춰 푸드 카테고리 셀렉션 강화에 주력하고 있다. 특히 올해 디저트를 비롯해 간식, 간편식 등 관련 상품군을 공격적으로 확대, 지난해 대비 입점 브랜드 수(143%)와 상품 수(119%)를 2배 이상 늘렸다.

입점 브랜드 성장세도 고무적이다. 저당, 저칼로리 디저트로 주목받고 있는 브랜드 ‘널담’의 거래액은 동기간 무려 19배 이상(1805%) 폭증했다. 현미칩, 수제 그래놀라 등 건강 간식을 선보이는 브랜드 ‘마다’의 거래액도 7배 이상(603%) 급증했다. 이외에도 ‘람람베이크숍’(307%), ‘이스트웨일’(289%), ‘아리감성’(199%) 등 인기 브랜드들이 고른 성장세를 보이며 푸드 카테고리 성장을 견인하고 있다.

카카오스타일 관계자는 “기분과 감정이 소비의 가장 큰 이유가 되는 ‘필코노미’가 새로운 트렌드로 확산되면서 다양한 디저트, 간식류를 만나볼 수 있는 ‘푸드 카테고리’에 대한 고객 관심이 빠르게 증가하고 있다”며 “지그재그 고객들이 패션, 뷰티뿐만 아니라 라이프 스타일 영역에서도 자신만의 취향을 발견, 완성해 나갈 수 있도록 앞으로도 폭넓은 셀렉션 확대에 최선을 다할 것”이라고 말했다. 

