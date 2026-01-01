GS25, '말' 테마 상품 출시...1월 물가 안정 기획전 진행

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 ‘말(馬)’을 테마로 한 이색 상품을 선보이고, 신년 맞이 물가 안정 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저, GS25는 오는 6일 신년 분위기를 더해 말(馬) 일러스트 디자인이 담긴 ’춘식이 컬래버 간편식 7종’을 출시한다. 2030세대에게 인기가 높은 춘식이 캐릭터를 말 탈을 쓴 모습으로 표현해 패키지와 랜덤씰에 담았다.

이번 출시 상품은 ▲춘식이 참치햄듬뿍김밥(3천300원) ▲춘식이 스팸참치마요주먹밥(1천600원) ▲맛삼춘 한계초과닭꼬치 2종(4천원) 등이며, 상품마다 춘식이 랜덤씰 40종 중 1종이 동봉돼 있다.

GS25가 오는 6일 말(馬) 일러스트 디자인이 담긴 ’춘식이 컬래버 간편식 7종’을 출시한다

‘춘식이 참치햄듬뿍김밥’은 고소한 참치마요 샐러드에 햄을 더해 풍부한 감칠맛을 살렸으며, ‘맛삼춘 한계초과닭꼬치’는 치킨과 대파의 조합으로 이루어진 35cm 길이의 대왕닭꼬치이다.

GS25는 이번 출시를 기념해 6일부터 31일까지 해당 간편식 7종을 카카오페이로 결제 시 20% 페이백 혜택을 제공한다. 또한, 1월 3주차에는 GS25 공식 인스타그램을 통해 춘식이 컬래버 간편식 구매 인증 시 바디필로우 등 춘식이 굿즈 6종을 증정하는 이벤트도 진행할 계획이다.

GS25는 말 테마를 적용한 한정판 주류도 준비했다.

GS25 단독 출시 상품인 ‘디아블로 붉은 말의 해 원통 패키지 와인’은 수묵화로 표현한 붉은 말 일러스트를 와인병 라벨과 원통 패키지에 적용했다. 이 와인은 칠레 센트럴 밸리산 카베르네 소비뇽으로 베리향이 풍부하며, 도수는 13.5도이다.

우리동네GS 앱의 주류 스마트오더 서비스인 ‘와인25플러스’에서도 2026년을 기념해 프리미엄 사케 ‘준마이 다이긴죠 승리마’, ‘2026 병오년 적토마 고구마 소츄 8종’ 등을 정상가 대비 최대 34% 할인된 가격으로 선보인다. 이 밖에도 ▲조니워커 블루 말띠 에디션 ▲골든블랑 샴페인 붉은말 에디션 ▲1865 적토마에디션 ▲화요53% 적마 에디션 ▲마계로의 초대 흑왕호 라벨 등 신년 한정판 주류를 다양하게 준비했다.

주류 역시 신년 맞이 할인 행사를 진행해 화제의 맥주 ‘데이지에일’을 1월 한 달간 3캔에 1만2000원에 판매한다. 또한, 이달의 와인 15종, 이달의 위스키 20종, 증류주∙하이볼 11종을 대상으로 네이버페이∙토스페이 결제 시 20% 페이백을 제공한다.

관련기사

1월 한 달간 하겐다즈 파인트, 유어스참깨란, 얼박사, 코카콜라제로캔 등 GS25 인기상품 48종을 대상으로 GS페이 결제 시 1+1 증정 행사도 진행할 예정이다.

조현정 GS리테일 트렌드상품차별화팀 매니저는 “2026년 붉은 말의 해를 맞아 고객들이 새해 분위기를 즐기면서도 장바구니 부담을 덜 수 있도록 다양한 상품과 혜택을 준비했다”면서 “앞으로도 차별화된 상품과 할인 행사 등을 통해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.