테슬라, 기대치 밑돈 4분기 전망 공개한 이유

미국 전기차 업체 테슬라가 시장 기대치보다 낮은 올해 4분기 차량 인도 전망(컨센서스)을 공개했다.

테슬라는 최근 공식 홈페이지에 애널리스트 평균 전망치를 게시했다. 공개 자료에 따르면 4분기 차량 인도 대수는 평균 42만 2850대로, 전년 동기 대비 15% 감소할 것으로 예상됐다. 이는 블룸버그가 집계한 평균치 44만907대(전년 대비 11% 감소)보다 낮은 수준이다.

그간 테슬라는 IR 부서를 통해 판매 추정치를 취합해 일부 애널리스트와 투자자에게만 공유해 온 것으로 알려졌다. 일반 투자자들도 확인할 수 있도록 공식 채널에 게시한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.

테슬라 모델Y 주니퍼

전기차 전문매체 일렉트렉은 테슬라가 실적 발표를 앞두고 시장 기대치를 낮추는 방식으로 ‘서프라이즈’ 가능성을 높이려는 의도가 있을 수 있다고 해석했다. 시장 예상치가 44만대 수준인 상황에서 실제 인도량이 42만 5천대 안팎에 그칠 경우 주가에 부담이 될 수 있지만, 기준이 42만대로 내려오면 같은 결과도 예상치를 웃도는 성과로 받아들여질 여지가 커진다는 설명이다.

연간 기준으로도 테슬라는 2년 연속 판매 감소가 예상된다. 테슬라가 제시한 올해 연간 판매량 전망은 160만대로, 전년 대비 8% 이상 줄어든 규모다. 향후 3년간 판매 전망치도 블룸버그 집계 수치보다 낮게 제시됐다.

테슬라의 판매 둔화는 연초부터 이어졌다. 주력 차종인 모델Y 부분 변경을 위한 글로벌 공장 생산 라인 개편 과정에서 생산 차질이 발생했고, 이 시기는 일론 머스크 최고경영자(CEO)를 둘러싼 대외 이슈가 겹치며 불확실성이 확대된 시기이기도 했다.

3분기에는 판매가 회복세를 보였지만, 9월 말 7천500달러 규모 연방 세액공제 혜택 종료를 앞두고 수요가 일시적으로 몰린 영향이 컸다는 분석이 나온다.