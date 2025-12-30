갤럭시S26 울트라, 카메라 확 바뀐다

삼성전자가 내년 초 공개할 예정인 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’는 대대적인 카메라 업그레이드를 통해 사진 촬영 기능이 한층 강화될 전망이다.

IT매체 폰아레나는 29일(현지시간) 유명 IT 팁스터 아이스유니버스를 인용해 갤럭시S26 울트라의 카메라가 향상된 렌즈 코팅 기술을 적용하면서 플레어 현상이 크게 개선되고 피부톤 표현도 더 정확해질 것이라고 보도했다.

삼성 갤럭시S25 울트라 (사진=씨넷)

보도에 따르면, 새롭게 적용된 렌즈 코팅은 렌즈 내부에서 발생하는 빛 번짐이나 카메라 하우징 내부 반사를 효과적으로 억제해 촬영 시 플레어 현상을 줄여줄 것으로 기대된다. 이와 함께 기존 모델에서 지적돼 온 피부톤이 노랗게 표현되는 문제도 개선될 전망이다.

저조도 사진 촬영 성능 강화

그동안 나온 정보에 따르면, 갤S26 울트라의 후면 메인 카메라는 전작보다 더 넓은 조리개가 채택될 가능성이 크다. 이를 통해 더 많은 빛을 흡수해 저조도 환경에서의 촬영 성능은 물론, 심도 표현 역시 한층 향상될 것으로 예상된다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

제품 디자인 측면에서는 전작 대비 기기 두께가 더 얇아질 것으로 보이지만, 카메라 성능 강화를 위한 공간 확보를 위해 후면 카메라 모듈은 다소 돌출된 형태를 유지할 것으로 관측된다.

폰아레나는 갤럭시S26 울트라의 저조도 촬영 성능 향상과 피부톤 보정 문제 해결은 충분히 환영할 만한 변화라고 평가했다. 다만 스마트폰 카메라 기술이 전반적으로 성숙 단계에 접어든 만큼, 이런 업그레이드가 스마트폰 판매를 획기적으로 끌어올릴 요소는 아니라는 분석을 내놨다.

해당 매체는 카메라 개선은 긍정적이지만, 향후 삼성의 가장 강력한 업그레이드는 배터리 용량 확대가 될 것이라며, 사용자들이 체감할 수 있는 실질적인 변화가 필요하다고 덧붙였다.