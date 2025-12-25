갤럭시S26플러스, 화면 더 커지나…"갤S26 울트라와 같은 크기?"

삼성전자가 내년 초 출시할 예정인 ‘갤럭시S6 플러스’의 화면 크기가 전작보다 더 커질 것이라는 소식이 나왔다.

IT매체 폰아레나는 23일(현지시간) IT 팁스터 테크인포머를 인용해 갤럭시S26 플러스의 화면이 기존 6.7인치가 아닌 6.9인치로 커질 가능성이 있다고 보도했다.

갤럭시S26 시리즈 렌더링 (출처=스마트프릭스)

만약 해당 정보가 사실이라면 갤럭시 S26 플러스는 갤럭시 S26 울트라와 동일한 화면 크기를 갖게 된다. 테크인포머는 갤럭시S26 플러스의 후면 카메라가 기본 갤럭시S26 모델과 동일한 ▲5천만 화소 메인 카메라 ▲1천200만 화소 초광각 카메라 ▲1천200만 화소 3배 줌 망원 카메라로 구성될 것이라고 전망했다. 또, 4천900mAh 배터리에 45W 유선 충전과 20W 무선 충전을 지원할 것으로 내다봤다.

이에 대해 폰아레나는 해당 사양이 사실일 경우 갤럭시 S26 플러스가 상당히 인상적인 제품이 될 수 있다고 평가했다. 다만 지금까지 알려진 정보에 따르면 갤럭시 S26 플러스의 망원 카메라는 1,000만 화소로 예상돼 왔던 만큼, 이번에 유출된 일부 사양은 최종 제품과 차이가 있을 가능성도 있다고 지적했다.

테크인포머는 갤S26 플러스 외에도 갤럭시S26 일반 모델과 갤S26 울트라 모델의 사양을 공개했다.

갤럭시S26은 120Hz 주사율을 지원하는 6.3인치 디스플레이에 배터리 용량은 4천300mAh로 알려졌다. 25W 유선 충전과 15W 무선 충전을 지원하며, 출시 국가에 따라 엑시노스 2600 또는 스냅드래곤 8 엘리트 프로세서가 적용될 전망이다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

갤럭시S26 울트라의 경우 120Hz 6.9인치 AMOLED 디스플레이를 탑재하며, 출시국과 상관 없이 갤럭시 전용 스냅드래곤 8 5세대 프로세서이 지원될 예정이다. 후면 카메라는 ▲2억 화소 메인 카메라 ▲5천만 화소 초광각 카메라 ▲1천200만 화소 망원으로 구성되며, 5천mAh 배터리에 60W 유선 충전과 25W 무선 충전을 지원한다. 기기 두께 7.9mm, S펜 지원도 유지될 것으로 보인다.

이밖에도 갤럭시S26 시리즈 전 모델은 1천200만 화소 전면 카메라를 지원하며 맥세이프 호환 무선 충전, IP68 등급 방수•방진 기능, 안드로이드 16 기반 원 UI 8.5를 공통으로 지원할 것으로 전망됐다.