넷플릭스, 내년부터 프로레슬링 WWE 경기 중계

넷플릭스가 내년 1월1일부터 프로레슬링 WWE(World Wrestling Entertainment) 경기를 선보인다고 밝혔다.

넷플릭스는 WWE 핵심 주간 프로그램인 로우(Raw), 스맥다운(SmackDown), NXT와 레슬링 축제 ‘레슬매니아’, ‘로얄 럼블’, ‘섬머슬램’ 등 모든 프리미엄 라이브 이벤트(Premium Live Events, PLE)를 선보인다.

사진=넷플릭스

실시간 경기를 놓친 팬들을 위한 다시 보기 서비스는 물론, WWE의 방대한 아카이브를 활용해 오직 넷플릭스에서만 만나볼 수 있는 새로운 콘텐츠도 마련할 계획이다.

강동한 넷플릭스 한국 콘텐츠 부문 VP는 "강력한 스토리텔링과 라이브 특유의 묘미를 모두 갖춘 WWE는 넷플릭스만이 선사하는 엔터테인먼트의 즐거움을 한 단계 높여줄 것”이라고 밝혔다.