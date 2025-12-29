인디제이, CES 2026서 ‘감정기반 피지컬 AI’ 전략 공개…차세대 ‘눈치 VX’ 베일 벗는다

상황·감정 AI 벤처 인디제이(inDJ·대표 정우주)가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에서 ‘감정기반 피지컬 AI’ 로드맵과 함께 모빌리티 개념을 뒤바꿀 차세대 온디바이스 AI 솔루션 ‘눈치(Noonchi) VX’를 세계 최초로 공개한다고 30일 밝혔다.

인디제이는 독자적인 눈치 AI 알고리즘을 통해 사용자 표정·음성·심박수 등 멀티모달 데이터를 분석해 단순히 ‘기분 좋은 음악’을 틀어주는 수준을 넘어, 사용자 스트레스 지수에 따라 실내조명과 온도를 조절하거나 차량의 주행모드를 변경하는 등 실제 환경을 최적화하는 기술력을 선보일 예정이다.

CES 2026에 선보이는 ‘눈치 VX’는 인디제이 기술력을 집약한 결정체다. 이 솔루션은 자율주행 차량을 ‘모바일 응급구조차’로 변모시키는 데 목적을 두고 있다.

이미지=인디제이

실시간 생체 인식으로 탑승자의 갑작스러운 심정지나 뇌졸중 전조 증상을 AI가 즉각 감지해 사고가 발생하면 인근 병원에 환자 상태를 전송하고, 차량 내부 환경을 응급 처치에 최적화된 상태로 전환해 골든타임을 확보한다. 외부 서버를 거치지 않는 ‘온디바이스(On-device) AI’ 방식을 채택해 개인 의료 정보 유출 우려를 원천 차단했다.

‘눈치 VX’는 기술적 혁신성을 인정받아 3년 연속 ‘CES 혁신상’을 수상하며 개막 전부터 글로벌 기업들의 러브콜을 받고 있다.

인디제이는 이번 전시로 단순한 SW기업을 넘어 모빌리티·스마트홈·헬스케어를 아우르는 ‘피지컬 AI 플랫폼’ 기업으로 거듭난다는 전략이다.

정우주 인디제이 대표는 “미래의 AI는 인간의 눈치를 살필 줄 알아야 하며, 위험한 순간에 실질적인 행동으로 도움을 줄 수 있어야 한다”며 “CES 2026은 인디제이가 지향하는 ‘휴먼 센트릭 AI’가 어떻게 우리 삶의 안전과 편의를 바꾸는지 증명하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 인디제이는 CES 2026 현장에서 글로벌 완성차 업체, 스마트가전 기업들과 전략적 파트너십 체결을 위한 비즈니스 미팅도 대거 진행할 예정이다.