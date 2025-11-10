인디제이, AI 플랫폼 ‘눈치 VX’로 ‘CES 2026 혁신상’…3년 연속 수상

인공지능(AI) 기업 인디제이(대표 정우주)는 차량용 온디바이스 AI 플랫폼 ‘눈치(Noonchee) VX’가 세계 최대 가전·기술 전시회인 ‘CES 2026 혁신상(CES Innovation Awards 2026)’ 수상자로 선정됐다고 밝혔다.

이번 수상으로 인디제이는 지난 2023년부터 3년 연속 CES 무대에서 혁신상을 받게 됐다. 2026년에는 ‘인공지능’ 부문에서 ‘자율주행차를 모바일 응급구조차로 진화시킨 AI 코파일럿’ 이라는 혁신성을 인정받았다.

‘눈치 VX’는 자율주행 차량 탑승객 건강과 생명을 보호하기 위해 개발된 AI 플랫폼이다. 고도화된 멀티모달 센서(음성·시선·표정·피부 색조·발한 등)를 활용해 심장마비·천식 발작·의식 상실 등 급성 의료 위기를 비침습적으로 실시간 감지한다. 병원 임상데이터와 공공의료 데이터를 활용해 훈련된 질병별 AI 모델은 92% 정확도와 F1 스코어 0.89 를 달성했다고 인디제이 측은 설명했다..

위급상황 발생 시, 눈치 VX는 차량을 인근 응급실로 자율 재경로 설정하고, 탑승객 건강 데이터를 응급구조대에 자동 전송하며, 차분하고 상황 인지형 음성으로 심리적 안정을 유도한다.

특히 엣지 AI 아키텍처를 기반으로 LTE/5G가 불안정한 환경에서도 탑승자 보호 기능이 독립적으로 작동한다. 기존 자율주행 시스템이 ‘사고 후 대응’에 머물렀던 한계를 넘어, ‘사전 예방형 의료 AI 모빌리티’라는 새로운 패러다임을 제시했다.

수상작은 인디제이의 핵심 기술 플랫폼인 ‘눈치 AI’와 ‘눈치 RAG 메모리 엔진’을 기반으로 한다. 이 기술은 사용자 감정·상황 맥락을 다층 기억구조로 분석해 대화와 행동을 결정하는 AI 프레임워크로 기존에는 상담·헬스케어·커넥티드카 서비스에 적용돼 왔다. 이번에는 이를 ‘생명 안전’ 영역으로 확장해 감정 인지에서 건강 이상 감지까지 연결했다.

‘눈치 VX’의 UI/UX도 위기 상황에 특화됐다. 위급 시에는 모든 불필요한 정보를 제거하고 ‘병원 경로·도착 예상 시간(ETA)·안정용 시각화 효과’만 표시한다. 음성은 단호하지만 차분하게 유도하며, 조명과 색상을 활용한 심리 안정 인터페이스를 제공한다.

정우주 인디제이 대표는 “이제 AI는 단순히 운전 보조를 넘어, 사람의 생명과 안전을 지키는 주체로 진화해야 한다”며 “CES 혁신상 수상은 한국형 감정인지 AI 기술이 글로벌 모빌리티 안전의 새로운 표준으로 인정받았다는 의미”라고 밝혔다.

인디제이가 지난 '2024 CES'에서 선보인 차량용 눈치AI 시뮬레이션을 관람객이 체험하고 있다.

정 대표는 이어 “앞으로 눈치 VX를 로보택시·자율 셔틀·의료 이송 차량·시니어 모빌리티 등으로 확장해 ‘AI 응급구조 플랫폼 생태계’를 조성할 계획”이라고 덧붙였다.

CES 관계자는 “인디제이의 눈치 VX는 AI 안전기술과 인간중심 디자인이 완벽히 융합된 사례로 자율주행 산업의 사회적 신뢰도를 높일 솔루션”이라고 평가했다.

인디제이는 이번 CES 수상을 계기로 글로벌 모빌리티·헬스케어 기업, 자동차 OEM과 협업을 확대하는 등 미국·유럽 시장 진출을 본격화할 예정이다. 특히 온디바이스 AI 기반으로 프라이버시 보호와 실시간 응답성을 모두 확보한 기술 역량을 앞세워 ‘신뢰할 수 있는 휴먼센트릭 AI’ 표준을 선도한다는 계획이다.