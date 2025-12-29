로봇산업진흥원, 연말 맞아 사회공헌 활동

임직원 자발적 기부금 725만원·헌혈증 38매 기부

2025/12/29

한국로봇산업진흥원은 2025년 연말을 맞아 지역사회 내 사회적 배려계층을 지원하기 위한 사회공헌활동을 실시했다고 29일 밝혔다.

진흥원은 지난 24일 임직원들이 1년간 자발적으로 모금한 KIRIA 기부펀드를 자매결연 보육원인 대구 산격동 '희망의 집'에 전달했다.

정준혁 한국로봇산업진흥원 경영지원실장(왼쪽)이 임세영 백혈병소아암협회 대구경북지회 사무국장(오른쪽)에게 헌혈증서를 전달했다. (사진=한국로봇산업진흥원)

해당 기부는 2019년부터 이어온 7년 연속 기부활동이다. 지역 내 아동 복지 증진과 안정적인 생활 지원을 위해 활용될 예정이다.

같은 날 임직원들의 참여를 통해 모은 헌혈증 38매를 한국백혈병소아암협회 대구경북지회)에 기부했다.

류지호 한국로봇산업진흥원 원장 직무대행은 "앞으로도 나눔과 상생의 가치를 바탕으로 지역사회에 기여할 수 있는 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.

