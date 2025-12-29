빕스, 스테이크 간편식 2종 출시

CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 매장에서 인기를 끌어온 스테이크 메뉴를 냉동 간편식(RMR)으로 출시했다. 연말·연초 홈파티와 캠핑 등 집에서 즐기는 외식 수요를 겨냥한 제품이다.

이번에 선보인 제품은 ‘빕스 카우보이 버터크림 스테이크’와 ‘빕스 살치살 스테이크’ 2종이다. 빕스 매장에서 사용해 온 레시피를 기반으로 풍미와 식감을 살리는 데 초점을 맞췄으며, 별도 조리 부담을 줄여 집에서도 완성도 높은 스테이크를 즐길 수 있도록 했다.

‘카우보이 버터크림 스테이크’는 매장에서 사랑받은 메뉴를 그대로 구현한 제품이다. 미국산 살치살을 두툼하게 사용해 육즙과 부드러움을 살렸고, 고소한 버터에 마늘과 양파, 향신료, 휘핑 크림을 더한 카우보이 버터크림 소스를 곁들였다. 매쉬 포테이토와 카라멜라이즈드 어니언, 버터까지 함께 구성해 매장에서 즐기던 메뉴 구성을 그대로 재현했다. 해당 제품은 컬리에서 단독 판매된다.

빕스가 출시한 간편식 2종 (사진=CJ푸드빌)

함께 출시된 ‘빕스 살치살 스테이크’는 고기 본연의 맛을 강조한 제품이다. 홀스래디쉬와 토마토 페이스트, 사양벌꿀 등을 조합한 특제 소스와 시즈닝을 함께 제공해 별도의 재료 준비 없이도 스테이크를 완성할 수 있도록 했다. 해당 제품은 CJ푸드빌 통합 주문 앱 셰프고를 비롯해 컬리, 네이버 스마트스토어 등에서 구매 가능하다.

CJ푸드빌 관계자는 “집에서도 빕스 스테이크의 맛을 간편하게 즐길 수 있도록 제품을 기획했다”며 “앞으로도 외식 브랜드의 강점을 살린 간편식 제품을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.