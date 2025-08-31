SKT, 9월 고객 감사제 첫 제휴사 ‘빕스’

SK텔레콤이 T day, 0 day, 해피아워, VIP PICK에 고객 감사제까지 더해 한층 풍성해진 9월 멤버십 이벤트를 선보인다고 31일 밝혔다.

8월부터 12월까지 매달 빅 3 제휴사를 선정해 50% 이상 파격 할인을 제공하는 T멤버십 고객 감사제의 9월 첫 번째 제휴사는 외식 브랜드 ‘빕스’다.

빕스는 평일 방문자에게 20만원 한도 내에서 50% 할인을 제공하며 쿠폰은 9월 1일부터 9월 10일까지 T멤버십 앱에서 다운로드 받을 수 있다. SK텔레콤은 지난 8월 고객 감사제의 인기를 고려해 쿠폰 사용 기한을 9월 1일부터 10월 31일로 확대했다.

9월 T day는 외식, 쇼핑, 나들이 등 다양한 분야에서 할인을 제공한다.

3일 T day에는 컴포즈커피 아이스 아메리카노 총 20만잔을 선착순으로 제공하는 오픈런 쿠폰 이벤트를 진행한다.

1일부터 5일까지 진행되는 T day week 기간에는 더벤티 아이스 아메리카노 50%, 배민‧처갓집 7천원, 온라인 정육점 미트프로젝트 50% 등 할인과 백미당 아이스크림 1+1 이벤트가 진행된다.

한 달 동안 특정 시간대에 방문하면 할인 혜택을 제공하는 T멤버십 해피아워는 쉐이크쉑, 백미당, 배스킨라빈스 총 3곳에서 진행된다.

쉐이크쉑은 오후 1시에서 5시 사이에 베스트 버거 메뉴 2종류 중 하나를 5천원 할인해 준다. 백미당에서는 오후 2시에서 5시 사이 방문 시 아포가토, 아이스크림 라떼, 아메리카노 중 하나를 50% 할인가에 구매할 수 있다. 배스킨라빈스의 해피아워는 9월 18일부터 30일까지, 오후 2시에서 5시 사이에 싱글레귤러 1+1 제공 이벤트를 진행한다. 이 프로모션은 한 달에 최대 5회 사용할 수 있다.

만 13세부터 34세에 해당하는 ‘0(영)’ 가입자를 위한 0 day에는 ‘1334’ 세대가 선호하는 다양한 문화 행사 할인 및 증정 이벤트를 마련했다.

뮤지컬 ‘위대한 개츠비’ 100명 무료 초청, 디뮤지엄 ‘취향가옥2’ 1만명에 무료 초청권 제공, 전시 ‘아니메쥬와 지브리전’ 입장권 25% 할인 등 문화 행사 지원 이벤트를 선보인다. T멤버십 상시 할인으로 제공하는 ‘빛의 시어터’, ‘빛의 벙커’도 0 고객은 10% 추가 할인가에 구매 가능하다. 0 day는 뒷자리가 0으로 끝나는 10일, 20일, 30일에 운영된다.

멤버십 VIP 등급에 제공되는 VIP PICK 제휴사는 총 30가지 옵션으로 구성돼 있다. 폴바셋, 피자헛, 배달의민족, 롯데리아, 팔각도를 비롯해 풀무원과 라이프스타일 브랜드 자주 등 다양한 브랜드가 신규 제휴사로 대거 참여해 선택 범위를 넓혔다.

윤재웅 SK텔레콤 마케팅전략본부장은 “T 멤버십은 고객들의 폭발적인 호응에 힘입어 월간 이용자수(MAU) 900만의 명실상부한 이동통신 업계 1위 멤버십으로 성장했다”며 “앞으로도 다양한 혜택으로 일상에 유용하고 즐거운 경험이 스며들 수 있는 사랑받는 플랫폼으로 자리매김하도록 노력할 것”이라고 말했다.