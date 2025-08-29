SKT, '에이닷' 유료화 추진…4분기 적용 예정

SK텔레콤이 AI 에이전트 '에이닷'을 일부 유료 서비스 전환한다. 부분 유료화 대상은 '노트' 서비스이며, 4분기 내로 적용될 예정이다.

SK텔레콤은 29일 에이닷 이용약관 및 개인정보 처리방침을 변경했다고 공지했다.

'제4장 유료 서비스의 이용'이 추가된 개정 이용약관은 9월 29일부터 적용된다. 이 항목에는 ▲제16조 회원의 의무 ▲제17조 구매계약의 성립 및 대금 결제 ▲제18조 취소·청약철회·해지·환불 등 유료화를 위한 내용이 포함돼 있다.

관련기사

에이닷 홈페이지 갈무리

유료화 대상은 AI 음성기록 서비스인 '에이닷 노트'로, 이 서비스는 통화나 강의 등 음성 대화를 AI가 실시간으로 받아쓰고, 녹음 종료 후 사용자가 선택한 템플릿에 맞춰 핵심 내용을 요약·정리해주는 기능이다.

SK텔레콤 관계자는 "유료화를 시행하기 최소 한 달 전에는 이용약관을 변경해야 된다"며 "4분기 내로 일부 기능이 유료 서비스로 전환될 것"이라고 말했다.