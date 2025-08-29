SKT, '에이닷' 유료화 추진…4분기 적용 예정

이용약관에 유료 서비스 조항 신설…AI 음성기록 서비스 ‘에이닷 노트’ 부분 유료화 예고

SK텔레콤이 AI 에이전트 '에이닷'을 일부 유료 서비스 전환한다. 부분 유료화 대상은 '노트' 서비스이며, 4분기 내로 적용될 예정이다. 

SK텔레콤은 29일 에이닷 이용약관 및 개인정보 처리방침을 변경했다고 공지했다.

'제4장 유료 서비스의 이용'이 추가된 개정 이용약관은 9월 29일부터 적용된다.  이 항목에는 ▲제16조 회원의 의무 ▲제17조 구매계약의 성립 및 대금 결제 ▲제18조 취소·청약철회·해지·환불 등 유료화를 위한 내용이 포함돼 있다.

에이닷 홈페이지 갈무리

유료화 대상은 AI 음성기록 서비스인 '에이닷 노트'로, 이 서비스는 통화나 강의 등 음성 대화를 AI가 실시간으로 받아쓰고, 녹음 종료 후 사용자가 선택한 템플릿에 맞춰 핵심 내용을 요약·정리해주는 기능이다.

SK텔레콤 관계자는 "유료화를 시행하기 최소 한 달 전에는 이용약관을 변경해야 된다"며 "4분기 내로 일부 기능이 유료 서비스로 전환될 것"이라고 말했다.

