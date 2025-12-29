EBS, 겨울방학 맞아 eBook 첫달 990원

EBS가 겨울방학을 맞아 ‘첫 달 990원 eBook 구독 할인’ 이벤트를 2월28일까지 진행한다.
EBS에서 발행한 전자책을 책 수 제한 없이 무제한 이용할 수 있는 서비스로, EBS 교재 사이트에서 할인 쿠폰을 받으면 최대 월 1만5천900원의 구독 상품을 990원에 이용할 수 있다.
EBS eBook 서비스는 EBS에서 발행한 500여 권의 교재를 전자책으로 제공하며, 태블릿과 스마트폰 등 다양한 기기에서 이용할 수 있어 수험생의 학습 접근성을 크게 높였다.
만점왕, 뉴런, 수능특강 등 EBS의 대표 교재들을 전자책으로 제공하며 아이패드, 안드로이드 기기 구분 없이 가지고 애플리케이션 설치만으로 누구나 이용 가능하다.
겨울방학 학습 이후에도 일 년 내내 신규 eBook이 업데이트될 예정이다. 2월 수능특강, 6월 수능완성과 함께 5월부터 10월까지 5종의 모의고사 시리즈가 순차 발행돼 EBS 교재와 강의를 연계한 체계적인 수능 대비가 가능하다.
또한 고1과 고2를 위한 2028학년도 개편 수능을 위한 시리즈로 개념서부터 모의고사까지 발행해 새로운 수능도 EBS와 한발 먼저 준비할 수 있다. 학부모 선호도가 높은 만점왕, 뉴런 등 초중학 신간들도 모두 eBook 구독으로 제공한다.
수능을 준비하는 예비 수험생들을 위한 ‘2027 수능패스’도 기간 한정 상품으로 선보인다. 2026년 11월19일 실시되는 대학수학능력시험까지 이용할 수 있는 특별 구독 상품으로 월간 상품 대비 최대 26% 할인을 제공한다. 이 외에도 eBook과 관련한 할인과 다양한 이벤트는 EBS 교재 사이트에서 연중 진행된다.