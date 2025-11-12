EBS, 13일 '2026 대학수능' 특집 프로그램 편성

EBS가 ‘2026학년도 대학수학능력시험’을 위한 특집 프로그램을 EBS 1TV 채널에 편성한다.

특집방송은 수능 시험이 치러지는 13일 오전 8시 35분부터 오후 6시 10분까지 4부작 생방송으로 진행된다. 진행은 EBS에서 사회탐구 강사로 활동하는 김준우 교사와 과학탐구 강사로 활동하는 김청해 교사가 맡는다.

방송에서는 2026학년도 수능 난이도, 변별력, 출제 경향 및 EBS 연계 분석을 통해 시험의 주요 특징을 짚어보고, 이후 대입 전략 수립에 필요한 정보를 소개한다. 영역별 출제 방향 분석과 대담으로 구성되며 주요 영역의 강사들이 참여한다.

1부는 수능 전체 경향 분석과 대입 준비 전략 소개로 구성됐으며 김진석(입시) 강사와 금창호EBS 교육뉴스부 기자가 출연한다. 2부부터 4부까지는 EBS의 대표 강사인 남궁민(국어), 이현진(국어), 김지송(수학), 김다린(수학), 김제희(영어), 이자인(영어) 강사가 출연한다.

또 교육부에서 이뤄지는 브리핑과의 이원 생중계를 통해 시험과 관련된 폭넓은 정보를 빠르고 정확하게 전달할 예정이다. 교육부 브리핑 방송은 한병훈(국어), 심주석(수학), 김예령(영어) 강사가 출연한다.

2부부터 4부까지는 과목별 최고 강사진과 입시 전문가들이 출연해 올해 수능에 대한 종합 분석과 실제적인 입시 전략을 제시한다. EBS 대표강사로 구성된 각 과목별 패널들은 2026 수능의 전반적인 총평과 난이도 진단을 시작으로 EBS 연계율과 주요 연계 문항을 집중적으로 짚어낼 예정이다.

이어 수험생들에게 전하는 격려 메시지와 함께 면접논술 대비 전략부터 탐구 과목 공부법까지 다양한 주제를 담은 맞춤형 콘텐츠를 제공하여 수험생을 위한 시간을 준비했다.

또한 예비 고3과 예비 고2를 위한 각 과목별 공부법과 새학년이 되기 전까지의 계획 등, 예비 수험생 모두에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 코너를 준비했다. 각 부에서는 교육부와 평가원이 전하는 수능의 핵심 출제 방향과 전반적인 기조를 EBS에서 유일하게 이원 생중계로 전할 예정이다.

2부부터 4부는 각 영역 중증 시각 장애인 시험 종료 후인 국어 영역 오전 11시 5분, 수학 영역 오후 2시 20분, 영어 영역 오후 5시 10분에 방송된다.