[미장브리핑] 美 증시 1월 1일 휴장…FOMC 의사록 공개 주목

▲미국 주가 올해 18% 상승, 사상 최고치를 경신.

▲미국 증시는 31일(현지시간)까지 정상 운영 후 1월 1일 휴장 영국·유로넥스트는 12월 31일 조기 페장 후 1월 1일까지 휴장. 독일은 12월 31~1월 1일 휴장. 일본은 12월 31일~1월 2일까지 휴장. 중국과 대만은 정상 운영 후 1월 1일만 휴장. 인도는 연말연초 휴장 없이 정상 운영.

▲30일 미국 연방준비제도(연준) 공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개. 지난 12월 9~10일 회의서 올해 세 번째 금리를 인하한 가운데 이 같은 결정 배경과 경제 및 물가에 대한 평가 등을 주목

(사진=이미지투데이)

▲일본은행은 12월 29일 회의록 요약을 공개. 12월 18~19일 회의서 금리를 인상함.

▲BBC에 따르면 블로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 플로리다에서 열린 회담을 "훌륭했다"고 "멋졌다"고 평가.

관련기사

젤렌스키 대통령은 20개 항으로 구성된 평화 계획이 90% 합의되었다고 밝혔고, 트럼프 대통령은 우크라이나에 대한 안보 보장이 거의 95% 완료됐다고. 트럼프 대통령은

하지만 "한두 가지 매우 까다로운 문제"가 남아 있으며, 그중 영토 문제가 가장 어려운 사안이라고 지적. 돈바스 자유무역지대 설립에 대한 합의 또한 미해결 상태라고 부연.