글로벌 통신업계, 5년 내 사이버 보안 투자 2배 늘린다

글로벌 이동토신사들이 사이버 보안에 대한 투자 비용을 2030년까지 현재 수준 대비 2배 이상 늘어날 것이란 전망이 이목을 끈다.

GSMA가 발간한 모바일 사어자에 대한 규제 영향 보고서에 따르면 통신사들은 핵심 사이버 보안 활동에 연간 150억~190억 달러를 지출하고 있는데 이 비용은 2030년에는 400억~420억 달러로 늘어날 것으로 전망됐다.

사이버 보아에 대한 투자가 늘었지만 지나치게 규범적인 규제로 실제 정합성이 떨어지는 투자가 발생하는 점에 대한 우려도 나온다.

사진_클립아트코리아

미카엘라 앙고니우스 GSMA 정책규제총괄은 “사이버 위협이 고조되는 가운데 사업자들은 사회의 안전을 지키기 위해 막대한 투자를 하고 있으나 규제는 이러한 노력을 돕는 방향이어야지 방해해서는 안 된다”며 “보고서는 사이버보안 프레임워크가 조화롭고 위험 기반이며 신뢰를 바탕으로 설계될 때 가장 효과적이라는 점을 분명히 보여준다”고 말했다.

이어, “규제가 잘못 설계되면, 실질적인 보안 개선이 아닌 형식적인 규제 준수를 위해 핵심 자원이 낭비될 수 있다”고 경고했다.

프론티어이코노믹스과 협력을 통해 작성된 보고서는 아시아태평양 지역을 비롯해 유럽, 북미, 중동, 중남미, 아프리카 지역의 네트워크 사업자들과 인터뷰를 통해 마련됐다.

인터뷰에 응한 회사들은 먼저 여러 기관의 중복되거나 상충하는 일관성 없는 규제를 문제점으로 삼았다. 또 과도한 보고 의무에 따라 동일한 사고를 여러 차례 서로 다른 형식으로 보고해야 하고 실제 보안 성과보다 특정 절차 준수를 강제하는 형식적인 체크리스트 방식의 규제를 경계했다.

특히 한 회사는 사이버보안 운영팀 업무 시간의 최대 80%가 위협 탐지나 사고 대응이 아닌 감사와 규제 준수 업무에 쓰이고 있다고 전했다.

이에, 앙고니우스 총괄은 “시민과 핵심 사회 서비스를 보호하기 위해 규제 당국과 사업자는 공통의 원칙을 바탕으로 함께 협력해야 한다”며 “정책이 일관되고 성과 중심적으로 설계될 때, 디지털 생태계 전체의 안전성이 강화된다”고 강조했다.