휴대폰 문자에 오디오코덱 지원...음성 메시지 선명해진다

차세대 문자메시지 플랫폼인 RCS의 3.1버전 업데이트로 이전보다 개선된 품질의 음성 메시지 이용이 가능해졌다.

10일 GSMA에 따르면 최근 업데이트가 이뤄진 RCS UP 3.1에서 xHE-AAC 코덱을 지원하기 시작했다.

문자 메시지에 오디오 코덱을 지원하면서 음성 콘텐츠의 압축과 복원 효율을 높이게 됐다. 코덱은 대량의 데이터의 인코딩과 디코딩을 지원하는 기술로, 효율적인 전송 데이터의 압축으로 다양한 형태의 메시지 전송이 가능케 한다.

사진_클립아트코리아

이에 따라, 음성 메모와 오디오 클립을 더욱 선명하고 자연스럽게 만들어주며, 음성 외에 주변 환경의 소리의 재생도 대폭 개선된다.

이와 함께 RCS UP 3.1 버전에서는 안전한 파일 전송 프로토콜과 스팸 신고 절차를 개선하는 스팸 방지 기능도 갖춰졌다. 새 버전의 스팸 신고 기능은 통신사와 각국의 규제 기관이 더욱 효과적으로 스팸을 걸러내고 위협에 대응할 수 있게 돕는다.

GSMA는 “UP 3.0이 플랫폼 간 암호화를 제공했다면, 3.1은 미디어 품질, 클라이언트 안정성, 보안 위생을 강화해 더 넓은 채택과 경쟁력을 위한 토대를 마련했다”고 설명했다.