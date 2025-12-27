NASA 국장 "트럼프 임기 내 달 착륙 계획"

미국 항공우주국(NASA) 새로운 수장으로 임명된 재러드 아이작먼 국장이 도널드 트럼프 대통령 임기 내에 달에 착륙할 계획이라고 공언했다.

아이작먼은 26일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 “트럼프 대통령의 달 탐사 재추진이 '궤도 경제'의 열쇠이다”고 말했다. 그는 또 “달에서 과학, 경제, 국가 안보의 잠재력을 탐구하고 실현할 기회를 갖고 싶다”고 덧붙였다.

이번 발언은 아이작먼이 지난 주 미국 상원에서 인준을 받은 후 한 첫 공식 논평이다.

제러드 아이작먼 NASA 국장이 상원 청문회에서 발언하고 있다. (사진=위키피디아)

트럼프 대통령은 2024년 12월 아이작먼을 NASA 국장 후보로 지명했다. 하지만 올해 5월 ‘과거 친분’을 이유로 갑작스럽게 지명을 철회했다.

당시 트럼프는 ‘과거 친분’이 무엇을 의미하는지 구체적으로 언급하지 않았다. 하지만 일부에서는 아이작먼이 일론 머스크와 가깝다는 점이 이 같은 결정에 영향을 미쳤을 것으로 추측했다. 트럼프 대통령은 지난 여름 머스크와 격렬한 갈등을 빚었다.

하지만 트럼프는 11월 아이작먼을 다시 지명해 관심을 끌었다. 결국 아이작먼은 지난 주 상원 인준을 통과하면서 NASA 국장에 임명됐다.

아이작먼은 달에 착륙할 경우 우주 데이터 센터와 인프라 구축과 함께 희귀가스인 헬륨-3 채굴 기회를 얻을 수 있을 것이라고 강조했다. 헬륨-3는 핵융합 에너지의 주요 연료가 될 것으로 기대된다.

그는 달 기지 건설 이후 NASA가 추가 탐사를 위해 원자력 및 우주 핵추진 기술에 대한 투자 검토에 나설 것이라고 강조했다.

NASA는 일론 머스크의 스페이스X, 제프 베이조스의 블루 오리진, 보잉 등 다양한 민간 사업자들과 협업하면서 아르테미스 캠페인에 참여하고 있다. 이 프로젝트는 또 화성 탐사 준비를 목표로 하고 있다.

아이작먼 국장은 NASA의 우주 발사 시스템 로켓과 오리온 우주선을 이용한 첫 유인 시험 비행인 아르테미스 2호 임무가 가까운 시일 내에 발사될 예정이라고 밝혔다.