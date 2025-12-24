NASA 위성, 10만번째 화성 사진 찍었다…"하루 14장씩 19년" [여기는 화성]

미국 항공우주국(NASA)의 화성정찰궤도선(MRO)이 화성 궤도에서 10만번째 사진 촬영이라는 기념비적 성과를 달성했다.

과학매체 라이브사이언스가 23일(현지시간) MRO가 고해상도 카메라를 통해 10만 번재 화성 표면 사진을 촬영하는 데 성공했다고 보도했다.

NASA에 따르면, MRO는 고해상도 이미지 장비인 HiRISE 카메라를 이용해 10만 번째 사진을 촬영했다. 이는 2006년 3월 화성 궤도에 진입한 이후 연평균 약 5천 장, 월평균 417장, 하루 평균 약 14장을 촬영해온 셈이다.

이 사진은 NASA MRO가 HiRISE 카메라로 촬영한 10만 번째 사진으로, 시르티스 메이저 지역이다. (출처=NASA/JPL-칼텍/애리조나 대학교)

지난 10월 7일 촬영된 10만 번째 사진은 화성의 고대 삼각주로 추정되는 지역 인근을 담고 있다. 해당 지점은 예제로 크레이터에서 남동쪽으로 약 80km 떨어진 시르티스 메이저 지역으로, 메사와 크레이터, 사구가 어우러진 황무지다. 이 지역은 허블우주망원경과 같은 원거리 관측 장비로 보면 거대한 검은 점처럼 보인다.

MRO는 과거에도 이 지역을 여러 차례 관측해 왔으며, 모래 언덕이 화성 표면을 가로질러 서서히 이동하고 있다는 증거를 포착한 바 있다.

NASA MRO (사진=NASA)

NASA 제트추진연구소(JPL)의 MRO 과학자 레슬리 탐파리는 성명을 통해 “HiRISE는 화성 표면이 지구와 얼마나 다른지를 보여줬을 뿐 아니라, 시간이 흐르면서 표면이 어떻게 변화하는지도 밝혀냈다”며, “우리는 바람에 의해 이동하는 모래 언덕과 가파른 경사면을 따라 발생하는 눈사태 현상도 관측했다”고 설명했다.

관련기사

이처럼 화성의 장기적인 변화를 추적하는 연구는 화성의 환경과 과거 지질·기후 역사를 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다. MRO는 2005년 8월 12일 미국 플로리다에서 발사돼 2006년 3월 10일 화성 궤도에 안착했다.

MRO가 지난 10월 2일 화성 곁을 지나가는 혜성 3I/ATLAS을 촬영한 모습 (출처=NASA/JPL-칼텍/애리조나 대학교)

이후 화성뿐 아니라 다른 천체 관측에도 활용되고 있다. 실제로 MRO는 지난 10월 성간 혜성 ‘3I/ATLAS’가 우주선에서 약 3,000만 km 떨어진 지점을 통과할 당시 이를 촬영해 공개하기도 했다.