"AI가 취업 망친다"...능력 있는 구직자, 오히려 19% 덜 뽑힌다

생성형 AI가 구직 시장을 뒤흔들고 있다. 미국 다트머스대와 프린스턴대 연구진이 270만 건의 지원서를 분석한 결과, AI 면접 준비 도구가 오히려 우수한 구직자에게 불리하게 작용한다는 충격적인 사실이 드러났다. 연구진은 AI로 인해 지원서의 차별화가 사라지면서, 최상위 20% 능력자는 19% 덜 고용되고 최하위 20%는 14% 더 고용되는 '역차별' 현상이 발생한다고 경고했다.

270만 건 분석했더니... AI 이후 지원서 가치 급락

이번 연구는 세계 최대 규모의 프리랜서 구인 플랫폼인 프리랜서닷컴(Freelancer.com)의 실제 데이터를 분석했다. 연구진은 2021년 1월부터 2024년 7월까지 약 61,000개의 채용 공고와 약 270만 건의 지원서, 212,000명의 구직자 데이터를 면밀히 검토했다.

분석 결과, 챗GPT 출시 이전인 2022년 11월까지는 맞춤형 지원서가 강력한 무기였다. 연구진의 분석에 따르면, 잘 쓴 지원서를 제출한 지원자는 그렇지 않은 지원자보다 26달러 낮은 금액을 제시한 것과 같은 효과를 봤다. 쉽게 말해, 좋은 지원서 하나가 26달러의 가격 할인과 맞먹는 가치를 지녔다는 뜻이다. 이 플랫폼에서 프리랜서들이 제시하는 금액이 보통 30달러에서 250달러 사이라는 점을 고려하면, 상당히 큰 영향력이다.

그러나 2023년 4월 프리랜서닷컴이 자체 AI 작문 도구를 도입한 이후 상황이 완전히 바뀌었다. 연구진은 "LLM 도입 이후 고용주들이 잘 쓴 지원서에 대해 더 이상 높은 가치를 부여하지 않게 됐다"며 "플랫폼의 AI 도구로 작성된 지원서는 실제 노력과 무관하게 좋아 보였고, 좋은 지원서가 더 이상 업무를 잘 완수할지를 예측하지 못했다"고 밝혔다.

실력 좋은 사람 19% 덜 뽑히고, 실력 낮은 사람 14% 더 뽑혀

연구진은 단순히 겉으로 보이는 관계만 분석한 것이 아니라, 왜 이런 일이 벌어지는지 원인을 파악하기 위해 경제학 이론 모델을 만들어 분석했다. 이 모델은 1973년 노벨 경제학상 수상자 마이클 스펜스(Michael Spence)가 제시한 '신호 이론'을 기반으로 한다. 신호 이론의 핵심은 간단하다. 실력 있는 사람일수록 좋은 지원서를 쓰는 데 드는 노력이 적게 들어, 자연스럽게 더 좋은 지원서를 제출하게 된다는 것이다.

분석 결과, 고용주들은 구직자의 실력을 매우 중요하게 생각하는 것으로 나타났다. 구직자 실력이 조금만 올라가도 평균 52달러를 더 지불할 의향이 있었다. 또한 상위 20%에 속하는 실력자를 하위 20%에 속하는 사람보다 97달러나 더 가치 있게 평가했다.

중요한 발견은 지원서 품질과 실제 실력 간의 관계가 매우 강했다는 점이다. 통계적으로 0.55라는 높은 상관관계를 보였다(1에 가까울수록 강한 관계). 반면 평판이나 경력 같은 겉으로 드러나는 정보는 실제 실력을 거의 예측하지 못했다. 이런 겉으로 보이는 정보로는 실력 차이의 단 3%만 설명할 수 있었다. 연구진이 AI로 인해 지원서의 차별화가 완전히 사라진 상황을 시뮬레이션한 결과는 충격적이었다. 실력이 최하위 20%에 속하는 구직자는 14% 더 자주 뽑힌 반면, 최상위 20% 실력자는 19% 덜 뽑혔다.

왜 이런 '역차별'이 발생할까? 세 가지 이유

이런 역설적인 결과는 세 가지 이유로 발생한다. 첫째, 고용주들이 예전에는 지원서를 보고 실력을 판단했는데, 지원서로 구분할 수 없게 되면서 누가 실력 있는 사람인지 알아보기 어려워졌다.

둘째, 흥미롭게도 실력 있는 사람일수록 일을 맡는 데 드는 비용도 높은 경향이 있었다. 지원서로 차별화할 수 없게 되자 가격 경쟁이 심해졌고, 결과적으로 낮은 가격을 제시한 사람들이 뽑히는데, 이들이 대체로 실력이 낮은 사람들이었다.

셋째, 앞서 언급했듯이 평판이나 경력 같은 겉으로 보이는 정보는 실제 실력을 거의 예측하지 못한다. 그래서 고용주는 실력 있는 사람과 없는 사람을 거의 구분할 수 없게 됐다.

연구진의 분석에 따르면 이러한 변화는 다음과 같은 결과를 낳는다. 평균 임금은 5% 떨어지고, 채용 공고당 실제 채용되는 비율은 1.5% 줄어들며, 구직자가 얻는 이익은 4% 감소하고, 고용주가 얻는 이익은 1% 미만으로 소폭 증가한다. 전체적으로 시장은 덜 효율적이고 실력보다는 운에 좌우되는 시장이 되며, 시장 전체의 이익은 1% 줄어들고 실력 있는 사람보다 실력 없는 사람에게 유리한 구조로 바뀐다.

연구진은 "만약 실력 있는 사람이 항상 낮은 가격을 제시할 수 있다면 지원서가 없어도 문제없겠지만, 우리 연구에서는 실력 있는 사람일수록 일을 맡는 비용이 높았다"며 "결과적으로 구직자들이 지원서로 실력을 보여줄 수 없게 되면, 실력 있는 사람은 가격만으로 경쟁하기 어려워져서 덜 실력 중심적인 채용 결과로 이어진다"고 설명했다.

지원서가 실력의 증거였다는 첫 실증 연구

이번 연구는 여러 측면에서 중요한 의미를 갖는다. 우선 생성형 AI가 구직 시장에 미치는 영향을 다룬 최근 연구들에 새로운 시각을 제공한다. 기존 연구들이 설문조사나 실험을 통해 AI가 업무 효율성에 미치는 영향을 연구했다면, 이 연구는 실제 시장 전체에서 어떤 일이 벌어지는지를 보여줬다. 특히 지원서의 차별화가 사라지는 것이 채용 결과와 구직자·고용주의 이익에 어떤 영향을 미치는지 구체적인 숫자로 정량화했다는 점에서 의미가 있다.

둘째, 노동시장의 '신호'에 관한 오랜 경제학 이론을 현실에서 검증했다. 1973년 스펜스의 연구 이후 경제학자들은 주로 학력이 어떻게 실력의 신호로 작용하는지 연구해왔다. 이번 연구는 구직자와 고용주 사이의 실제 커뮤니케이션, 즉 지원서 자체가 신호로 작용한다는 것을 경제학 모델로 분석했다.

셋째, 프리랜서 플랫폼 같은 온라인 구인 시장의 경제학 연구에도 기여한다. 연구진은 "생성형 AI가 경쟁이 치열한 온라인 구인 플랫폼에서 매칭에 특히 중요한 역할을 하는 지원서의 가치를 떨어뜨릴 수 있는 위험을 구체적인 숫자로 보여줬다"고 설명했다.

마지막으로 경제학에서 '신호 이론'을 실제 데이터로 분석하는 방법론에도 기여한다. 기존 연구들이 금리 설정이나 제안 거부 같은 명확한 행동을 신호로 다뤘다면, 이 연구는 실제 글을 직접 분석해 신호를 측정하는 새로운 방법을 제시했다.

FAQ( ※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q. 이 연구는 실험인가요, 아니면 실제 데이터 분석인가요?

A. 실험이 아닙니다. 프리랜서닷컴이라는 실제 디지털 노동 플랫폼의 시장 데이터를 분석한 관찰 연구입니다. 2021년부터 2024년까지 약 61,000개의 실제 채용 공고와 270만 건의 지원서를 분석했으며, 챗GPT 출시 전후(2022년 11월 30일 기준)를 비교했습니다.

Q. AI 도구를 사용하면 왜 오히려 능력 있는 사람이 불리해지나요?

A. AI가 모든 지원자의 지원서를 비슷하게 좋아 보이게 만들면서 고용주가 진짜 실력 있는 사람을 구별하기 어려워지기 때문입니다. 게다가 실력 있는 사람일수록 일을 맡는 데 드는 비용도 높은 경향이 있어서, 지원서로 차별화할 수 없게 되고 가격 경쟁만 남으면 오히려 경쟁에서 밀리게 됩니다.

Q. 이 연구 결과가 일반 구직자에게 주는 시사점은 무엇인가요?

관련기사

A. 연구는 프리랜서 플랫폼을 대상으로 했지만, AI로 인해 전통적인 증거(잘 쓴 지원서, 이력서)의 가치가 떨어진다는 점은 모든 구직 시장에 적용될 수 있습니다. 앞으로는 AI로 쉽게 만들 수 없는 실제 성과나 포트폴리오가 더 중요해질 것입니다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)