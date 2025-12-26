젠슨 황 "이제 지능은 사고 파는 상품이 될 것"

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 "지능이 상품화되는 시대가 온다"며 AI 시대 인재상에 대한 새로운 관점을 제시했다.

황 CEO는 지난달 케임브리지 대학교에서 열린 2025년 스티븐 호킹 펠로우십 수상 연설에서 "지능은 곧 상품이 될 것이라고 큰 소리로 말해야 한다"고 밝혔다. 그는 "지능이 상품화되면 용기, 지적 정직성, 겸손함, 공개적으로 취약해질 수 있는 능력 같은 것들이 더 중요해진다"며 "예술가와 발명가, 창작자들은 자신이 하는 일이 완벽하지 않기 때문에 자주 조롱당하고 웃음거리가 된다. 그럼에도 자신을 드러낼 수 있는 겸손함과 취약성, 그리고 용기가 필요하다"고 강조했다.

황 CEO는 리더의 역할에 대해 "리더의 임무는 옳은 게 아니다. 다른 사람들의 성공을 돕는 것"이라며 "사람들이 내가 항상 그들의 이익을 생각한다는 걸 알면, 내가 생각을 바꿔도 아무도 신경 쓰지 않는다"고 말했다. 그는 CEO 역할에 대해서도 "평생의 희생"이라며 "대부분 사람들은 리더십이 명령하고 정상에 서는 것이라 생각하지만 전혀 그렇지 않다. 회사를 위해 봉사하고 다른 사람들이 자신의 일을 할 수 있는 환경을 만드는 것"이라고 설명했다.

AI의 일자리 영향에 대해서는 긍정적인 전망을 내놨다. 황 CEO는 "방사선과가 AI로 사라질 첫 산업으로 예측됐지만, 지금은 거의 모든 방사선과 의사가 AI를 쓰는데도 오히려 고용은 늘었다"며 "AI에게 일자리를 빼앗기는 게 아니라 AI를 쓰는 사람에게 빼앗길 것"이라고 경고했다.

관련기사

창업가들에게는 "아이처럼 낙관적인 미래관을 가지라"며 "호기심을 갖고 '얼마나 어려울까?'라고 자문하되, 아무도 정말 어렵다고 말하게 하지 마라. 얼마나 어려운지는 스스로 알아낼 것"이라고 조언했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 ‘AI 매터스’와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)